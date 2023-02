Coreia do Norte exibe número recorde de mísseis durante desfile militar em Pyongyang

Evento comemorativo do 75º aniversário das Forças Armadas do país buscou mostrar seu poderio nuclear

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, supervisionou uma grande parada militar que exibiu um número recorde de mísseis balísticos intercontinentais (ICBM), por ocasião do 75º aniversário das Forças Armadas do país.

O desfile, organizado na quarta-feira (8) à noite, na praça Kim Il-sung, em Pyongyang, teve fogos de artifício, bandas militares e soldados uniformizados que marchavam em uníssono, informou a agência de notícias estatal KCNA.

Com um casaco e chapéu, combinação muito utilizada por seu avô e fundador do país, Kim Il-sung, o dirigente compareceu ao desfile com sua esposa, Ri Sol-ju, e sua filha Ju Ae, de acordo com as fotografias oficiais.

Nas imagens, Kim aparece no tapete vermelho, acompanhado por seus generais, enquanto inspeciona os soldados armados e acena durante a passagem das tropas e unidades de mísseis.

As armas apresentadas incluem ao menos dez mísseis intercontinentais Hwasong-17, os mais avançados do país, e veículos aparentemente projetados para transportar ICBM de combustível sólido, informou o site especializado NK News.

O país organiza paradas militares para celebrar datas e momentos importantes, eventos que são analisados com muita atenção em busca de pistas do avanço do regime fechado em seus programas de armas balísticas e nucleares.

Colunas de mísseis desfilaram pela praça, incluindo uma “unidade tática nuclear, que mostrou sua potente capacidade de dissuasão e contra-ataque”, afirmou a KCNA.

