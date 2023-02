Programa Sebrae Delas oferece 150 vagas para empreendedoras munícipios de Macapá e Santana

O programa promove o desenvolvimento de negócios liderados por mulheres, com o objetivo de aprimorar a gestão, por meio de conhecimento, ferramentas de inovação, networking, mentoria e incentivo à autonomia de decisão

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), abre inscrição eletrônica para o Programa Sebrae Delas. O objetivo, é estimular a prosperidade econômica no estado do Amapá pela via do empreendedorismo, apoiar mulheres empreendedoras na expansão de seus negócios, conectar mulheres empreendedoras com profissionais experientes do mercado nacional e criar uma rede diversa de contatos de mulheres empreendedoras amapaenses. O acompanhamento técnico das empreendedoras acontece entre os meses abril e dezembro de 2023.

A diretora técnica do Sebrae no Amapá, Suelem Amoras, destaca a contribuição que os negócios liderados por mulheres oferecem para a economia e na transformação das relações sociais. “Estamos na 4* edição do Projeto Sebrae Delas no Amapá e já foram atendidas 1.100 empreendimentos liderados por mulheres, através de diversas soluções como capacitação, monitorias, feiras, missões empresariais, o que tem contribuído para o aumento do faturamento e permanência dos negócios de empreendedorismo feminino”, destaca a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Suelem Amoras.

Critérios

Podem participar do Programa Sebrae Delas, empresárias não formalizadas com Cadastro de Pessoa Física (CPF), que possuem negócio em funcionamento há no mínimo 6 meses; e empresárias com negócios formalizados com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), que devem ser proprietárias ou sócias no contrato social, atuar na empresa como gestora e ocupar posição de tomada de decisão estratégica e ter mais de 18 anos.

Inscrição

Para se inscrever no Programa Sebrae Delas Ciclo 2023, as mulheres interessadas realizam a inscrição e pagamento até 28 de fevereiro, pela Plataforma Sympla. É importante ficar atenta ao porte da empresa Pessoa Física com negócio, MEI, ME e EPP, no momento da inscrição, pois as ações serão personalizadas de acordo com o porte da empresa.

Vagas

O Programa Sebrae Delas disponibiliza 150 vagas, 40 para candidatas a empresárias formalizadas (CPF); 50 vagas para Microempresas (ME); 50 vagas para Microempreendedor Individual (MEI) e 10 vagas para Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Metodologia

As empreendedoras selecionadas participam das atividades previstas no programa, de abril a dezembro de 2023, recebem acompanhamento técnico para desenvolverem os aspectos de gestão empresarial, empreendedorismo, autoconhecimento (comportamental) e networking.

Pagamento

O pagamento pode ser com cartão de crédito ou pix, e diretamente pela plataforma Sympla.

