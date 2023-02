O drama depois de um dos maiores desastres ambientais dos EUA

População de Ohio sofre com intoxicação e relata a morte de animais; autoridades blindam governo Biden

Os moradores da cidade de East Palestine, no Estado norte-americano de Ohio, vivem um drama semanas depois de um dos maiores desastres ambientais da história do país. No dia 3 de fevereiro, houve um descarrilamento de 50 vagões e pelo menos 10 deles estavam carregados com um produto altamente inflamável, tóxico e cancerígeno — o cloreto de vinila. O derramamento foi seguido de uma explosão, que assustou a população local. O produto é usado na fabricação de plástico PVC e artefatos de vinil.

Agora, a população da região sofre de intoxicação e relata a morte de animais domésticos. Enquanto isso, para preservar o governo Joe Biden, as autoridades dizem que a qualidade do ar está boa e os moradores estão seguros ao retornar para casa.

Três dias depois do acidente, a responsável pela ferrovia, Norfolk Southern Railroad, e técnicos ambientais fizeram a drenagem do produto e a “queima controlada” do excedente. Toda a região foi evacuada. Uma nuvem de fumaça preta foi vista a quilômetros de distância e um cheiro forte e nauseante foi sentido num raio de pelo menos 1,5 quilômetro, segundo relatos dos moradores reproduzidos pela imprensa.

