Governo do Amapá divulga resultado preliminar de 3ª fase do concurso da PM

Foram 595 candidatos convocados para a Avaliação das Capacidades Físicas. Prazo para apresentação de recursos vai até quarta-feira, 1º de março.

Por: Claudio Morais

O Governo do Amapá divulga o resultado preliminar da 3ª fase do concurso para soldado combatente da Polícia Militar (PM-AP). Entre os dias 2 e 9 de fevereiro, 595 candidatos, divididos em 3 turmas, foram testados na Avaliação de Capacidades Físicas (ACF). A etapa é eliminatória e testa o condicionamento físico dos participantes.

Confira a lista dos aprovados aqui

O prazo para apresentação de recursos vai até quarta-feira, 1º de março, e o documento deve ser protocolado na Diretoria de Ensino e Instrução da PM, localizada no Quartel do Comando Geral, entre 8h e 12h.

Encerrada a avaliação física, os habilitados avançam para a quarta fase, a Avaliação Psicológica. Em seguida, acontece o Exame de Saúde e por fim, na sexta fase será realizada a Investigação Social, todas com caráter eliminatório.

Após todo o processo, seguindo o planejamento do Governo do Amapá em garantir capacitação para os profissionais da segurança pública do estado, esta será a primeira turma de policiais militares a iniciar o Curso de Formação de Soldados equivalente a uma graduação de nível superior, de Tecnólogo em Segurança Pública e Defesa Social.

Foto da capa: Maksuel Martins/GEA

Portal GEA

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...