Colisão de trens na Grécia deixa pelo menos 36 mortos e dezenas de feridos

Por Stamos Proussalis e Angeliki Koutantou

LARISSA, Grécia (Reuters) – Um trem de passageiros e um de carga colidiram frontalmente na Grécia na noite de terça-feira, matando pelo menos 36 pessoas e ferindo dezenas, jogando vagões inteiros para fora dos trilhos.

O número de mortos deve aumentar, disse uma autoridade do Corpo de Bombeiros. Sessenta e seis dos feridos foram hospitalizados, seis deles em unidade de terapia intensiva, segundo a autoridade.

Um vagão de passageiros ficou de lado a quase 90 graus do resto do trem destruído, com outros vagões descarrilados.

“Houve pânico… o incêndio foi imediato. Quando nos viramos estávamos sendo queimados, o fogo estava à direita e à esquerda”, declarou Stergios Minenis, um passageiro de 28 anos que saltou dos destroços para se salvar.

Um passageiro que escapou do quinto vagão disse à Skai TV: “As janelas estavam quebradas e as pessoas gritavam… Uma das janelas cedeu com o impacto do ferro do outro trem.”

O trem de passageiros transportava 342 viajantes e 10 tripulantes, enquanto dois tripulantes estavam no trem de carga, de acordo com dados do Hellenic Train.

Muitos foram retirados para Tessalônica, onde uma mulher correu para abraçar sua filha quando ela desembarcou de um ônibus com outros sobreviventes.

“Mãe, estou destruída”, disse a filha. Outra mulher, que estava esperando lá, afirmou que seu filho não atendia o telefone.

O chefe da unidade de emergência do hospital de Larissa, Apostolos Komnos, disse que a maioria dos mortos era jovem, na faixa dos 20 anos.

Muitos dos passageiros estariam voltando para casa após um feriado prolongado marcando o início da quaresma ortodoxa grega. Tessalônica tem uma grande população estudantil.

Veja mais no site do Yahoo! Notícias

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...