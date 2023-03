ICMBio/AP alerta para restrição da pesca em Unidades de Conservação

Em locais como o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque a pesca é restrita durante todo o ano.

Com o fim período de defeso nas Bacias Hidrográficas do Estado do Amapá e com a proximidade da Semana Santa, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), por meio do Núcleo de Gestão Integrada do Amapá (NGI), formado pela Floresta Nacional do Amapá e Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, alerta sobre as restrições de pesca nessas Unidades de Conservação (UC).

Portanto, quem irá pescar após o período de defeso deve estar atento aos trechos dos rios que cortam as áreas de Unidades de Conservação. No caso do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, a pesca é proibida em todo o território.

Já na Floresta Nacional do Amapá, só é permitida a pesca no Rio Araguari. Porém, só é autorizada a prática da pesca de subsistência, o qual o pescado é utilizado para consumo pessoal ou familiar, ou a pesca artesanal, nesse caso o pescador deve fazer parte da Colônia de Pescadores Z16.

O Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque é uma Unidade de Conservação da categoria Proteção Integral que visa a proteção da natureza e por isso as regras são mais restritivas. A Floresta do Amapá é uma UC de uso sustentável com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais.

Lei – Causar danos às Unidades de Conservação configura em crime ambiental previsto no art. 40 da Lei 9.605/1998.

Alessandra Lameira

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...