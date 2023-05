Unifap contratará professores substitutos para graduações dos quatro campi

Ao todo, estão sendo ofertadas 63 vagas imediatas mais 41 para cadastro reserva. Inscrições para o processo seletivo iniciam dia 25 de maio.

A Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Prograd), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), publicou nesta sexta-feira, 19, edital de seleção do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto. São 63 oportunidades de contratação imediata e as inscrições serão realizadas no período de 25 de maio a 10 de junho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico https://depsec.unifap.br/concursos/. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120.

CONFIRA A ÍNTEGRA DO EDITAL DE SELEÇÃO

Há vagas para os seguintes cursos:

Campus Marco Zero do Equador: Enfermagem, Fisioterapia, Ciências Farmacêuticas, Medicina, Ciência da Computação, Arquitetura e Urbanismo, Matemática, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Física, Química, Artes Visuais, Jornalismo, Letras Libras/Português, Letras Português – Francês e Inglês, Teatro, Administração, História, Relações Internacionais, Tecnologia em Secretariado, Direito, Licenciatura em Geografia, Pedagogia e Ciências Ambientais.

Campus Binacional do Oiapoque: Pedagogia, Letras/Francês, Licenciatura Intercultural Indígena e Direito.

Campus Santana: Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Letras Português e Licenciatura em Pedagogia.

Campus Mazagão: Licenciatura em Educação do Campo.

Das vagas ofertadas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência e 20% das vagas oferecidas no Código 1008 do Curso de Medicina para pessoas negras, em atendimento à Lei nº 12.990/2014.

Há vagas para regime de trabalho de 20h ou 40h, com vencimento básico no valor de R$ 2.236,32 e R$ 3.130,85 respectivamente, mais retribuição por titulação. Os contratos decorrentes deste processo seletivo simplificado terão duração de no mínimo de 12 meses, com a possibilidade de prorrogação por mais um ano.

A seleção terá as seguintes etapas: prova didática e entrega da documentação da prova de títulos, ambas de caráter eliminatória e classificatória, previstas para ocorrer no período de 23 a 25 de junho de 2023. A prova didática consistirá de uma aula proferida para o nível de graduação, versando o conteúdo do tema sorteado.

O resultado final está previsto para a partir de 3 de julho de 2023.

Serviço

Processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos

Inscrições de 25 de maio a 10 de junho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico https://depsec.unifap.br/concursos/. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120. Edital disponível em https://depsec.unifap.br/concursos/processos/64675d9fac10313f8a3066fe.

