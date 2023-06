II Congresso Estadual dos Artesãos Amapaenses discute demandas do setor

O congresso reúne profissionais do segmento, trabalhadores manuais, instituições governamentais, associações e cooperativas

Débora Monteiro

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), a Federação dos Artesãos do Estado do Amapá (Feart-AP) e a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (SETE) promovem o II Congresso dos Artesãos do Estado do Amapá. O objetivo é promover o diálogo com a categoria, debater políticas públicas, compartilhar experiências, selecionar delegados para o Congresso Nacional, construir uma moção e fortalecer o setor em busca de maior geração de renda e fortalecer do mercado de artesanato. O evento acontece na sede do Sebrae, no Salão de Eventos Macapá, no dia 22 de junho, das 8h às 18h.

Segundo a gestora do Projeto de Artesanato do Sebrae no Amapá, Alessandra Martins, o Congresso de Artesãos do Amapá traz informações importantes para o setor, promove troca de experiências e proporciona a oportunidade de debater política pública que melhor atenda às expectativas de incentivo a produção artesanal.

Congresso

No Amapá, haverá discussão da Lei 13.180 de 22 de outubro de 2015 e Portaria 1007 SEI de 11 de junho 2018; Apresentação do Projeto de Lei Trokkal que está no Congresso Nacional; Eleição dos membros da delegação para o Congresso Nacional dos Artesãos; Elaboração da Carta Moção do Congresso Estadual; Criação de um fórum virtual permanente de debates, alinhamentos e construção do regimento a ser votado no congresso presencial; Realização de palestras sobre os temas a serem tratados no congresso; Grupos de Trabalhos para construção da moção que será encaminhada para as autoridades e para o Congresso Nacional; Homenagem aos artesãos, entidades e instituições participantes da realização do evento.

Coordenação

A ação é coordenada pela gerente Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont e pela gestora do Projeto de Artesanato do Sebrae no Amapá, Alessandra Martins.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

