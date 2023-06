Doutorado Interinstitucional em Urbanismo lança e-book

Livro reúne artigos com resultados das pesquisas desenvolvidas durante a pós-graduação stricto sensu

Urbanização e cidades de fronteira, as relações entre a malha urbana e o substrato natural no contexto amazônico e o lugar da mulher no processo de urbanização de Macapá são alguns dos temas abordados no e-book “Urbanismo no Amapá”, lançado este mês pelo Doutorado Interinstitucional (Dinter) em Urbanismo. O livro está disponível gratuitamente no link https://www.uniedusul.com.br/publicacao/urbanismo-no-amapa/.

A pós-graduação stricto sensu foi promovida pela Universidade Federal do Amapá (Unifap) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e realizada no período de março de 2016 a fevereiro de 2021, quando foram efetivadas as últimas defesas. Docentes de Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo e Engenharia Elétrica e servidor técnico-administrativo fizeram parte da turma.

Segundo o organizador do e-book e coordenador operacional do Dinter, Prof. Dr. José Alberto Tostes, a publicação é um registro histórico da parceria entre as duas instituições de ensino superior que resultou no doutorado interinstitucional e traz parte dos resultados das teses desenvolvidas ao longo do curso. A publicação traz sete artigos, elaborados pelos alunos do Dinter.

“O Dinter contribuiu com a formação de nove doutores para a Unifap, a maioria dos docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo, e a perspectiva futura é a criação de um mestrado na área, além das pesquisas inéditas sobre temas que envolvem a sociedade local. Isso significa que novos conhecimentos foram desvendados sobre os aspectos da origem, do desenvolvimento, da literatura, entre outros, que passam a ser fontes de consultas dos setores técnicos, acadêmico, científico e extremamente valiosos não só para o desenvolvimento de agora, mas também futuro”, avalia o Prof. Dr. José Alberto Tostes.

