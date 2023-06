UFPB prorroga prazos para confirmação de matrícula dos ingressantes do período letivo 2023.1

Prorrogação foi aprovada pelo Consepe

A Pró-Reitoria de Graduação (PRG) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) divulgou a reabertura dos prazos para confirmação de matrícula dos ingressantes do período letivo 2023.1 nos cursos de graduação presenciais da instituição. O prazo do procedimento de confirmação dos ingressantes para o ato de matrícula foi prorrogado até o dia 28 de junho (quarta-feira). Esse procedimento é feito por meio do encaminhamento, por e-mail, de requerimento de matrícula, devidamente assinado pelo discente, à Coordenação de Curso, de forma a garantir as vagas nos componentes curriculares.

A prorrogação se deu em razão de decisão tomada pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), na Reunião Extraordinária ocorrida na última sexta-feira (16 de junho). Um comunicado foi enviado pela PRG ontem (19) aos assessores de graduação, coordenadores e secretários de cursos de graduação e diretores de centros, por meio do ofício circular 172/2023, contendo novas orientações sobre a matrícula dos ingressantes. A PRG orienta que, caso o aluno não tenha recebido o e-mail, entre em contato com a Coordenação de Curso.

A PRG destaca no ofício que, no período de 12 a 19 de julho de 2023 – primeira semana de aulas –, os ingressantes retardatários (candidatos cadastrados que não confirmaram a matrícula no prazo regular) poderão comparecer presencialmente à Coordenação de Curso para confirmação do vínculo. Os discentes que comparecerem nesse período poderão ter a matrícula efetuada por processo, devendo as coordenações remeterem os autos à PRG (Unidade SIPAC nº 11.00.48), com o nome do discente, matrícula e a relação de componentes curriculares para inclusão.

“Ressaltamos que a PRG só poderá efetuar as matrículas nos componentes que possuam vagas, não havendo garantia de vagas nos componentes para os retardatários”, diz o comunicado da PRG.

Os ingressantes que não confirmarem, nesses prazos, seu vínculo e sua matrícula no curso, terão o vínculo com a UFPB cancelado. Esse procedimento de cancelamento será feito administrativamente pela Pró-Reitoria de Graduação, após o dia 19 de julho de 2023, sem a necessidade de remessa de processo pelas coordenações.

