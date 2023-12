Réveillon Beira Rio 2024: Governo do Amapá monta estrutura para shows no anfiteatro da Fortaleza de São José

No local, está sendo montado um palco de 7,5 metros de altura, que ocupará uma área de 500 m².

O Governo do Amapá trabalha na montagem da estrutura para os shows do Réveillon da Beira Rio 2024, no anfiteatro da Fortaleza de São José, cartão postal de Macapá, às margens do Rio Amazonas. O espaço irá contar com um palco de 7,5 metros de altura, que ocupará uma área de 500 m².

No domingo, 31, e na segunda-feira, 1º, o anfiteatro da Fortaleza de São José receberá grandes nomes do cenário musical nacional, como Ana Castela, Leonardo, Chico César, Geraldo Azevedo, Mari Fernandez, Tiee e Zé Vaqueiro, além de atrações locais. Para que todos possam acompanhar cada momento dos shows, serão montados dois telões de 32 m², que ficarão nas laterais do palco.

O Réveillon da Beira Rio 2024 começa no sábado, 30, com apresentações na praia da Fazendinha e na Zona Norte de Macapá. Os três dias de programação reúnem 60 atrações, sendo 10 nacionais.

Uma das integrantes da comissão organizadora do evento, Ana Girlene Oliveira, destaca que a montagem da estrutura no anfiteatro da Fortaleza tem como objetivo trazer mais conforto e segurança para o público e os artistas que irão participar da festa, em um dos principais cartões postais do estado.

“O Governo do Amapá, junto com diversos parceiros, está preparando um grande Réveillon para a população amapaense se fazer presente com a sua família. Com segurança reforçada, organização e uma estrutura completa, estaremos prontos para recepcionar a todos com uma virada repleta de atrações, nesse cenário tão lindo que é a orla do Rio Amazonas”, reforçou Ana Girlene.

O Governo do Estado foi autorizado pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a realizar o Réveillon da Beira Rio 2024, no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá, obedecendo todos os critérios de preservação e segurança estabelecidos pelo órgão.

Expectativas

Enquanto as estruturas são montadas, o público e todos os envolvidos na festa vivem a expectativa de ver de perto os shows e também o espetáculo de fogos de artifício, que promete ter uma duração de cerca de 10 minutos nesta edição.

A empreendedora Nazaré Brito trabalha na região há 19 anos com o brinquedo pula-pula e venda de balões. Ao observar a grandiosidade da estrutura que está sendo montada no local, ela avalia que o evento deste ano vai receber um grande público, o que aumentará suas vendas durante esse período.

“Mesmo ano passado, que não tiveram tantas atrações, nós conseguimos lucrar bastante, agora, que terá tantos artistas se apresentando, nessa estrutura tão grande, eu não tenho nem dúvida que vão ter milhares de pessoas aqui”, avaliou Nazaré.

Réveillon da Beira Rio 2024

A estrutura do Réveillon da Beira Rio traz um ambiente totalmente moderno, com palco, som e iluminação, garantidos pelo Governo do Estado. Os demais investimentos foram garantidos junto ao Ministério do Turismo e ao setor privado, com recursos garantidos por articulação do senador Davi Alcolumbre.

O retorno do Réveillon é o estabelecimento de uma nova marca para o Amapá, que se projeta no roteiro de grandes eventos nacionais do fim de ano, movimentando a economia, o turismo, a cultura e as produções locais. Segundo a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) a expectativa é que, a cada R$ 1 investido, retorne de R$ 5 a R$ 7 para o estado.

