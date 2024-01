Amapá registra leve queda na inadimplência, segundo dados da Serasa

● Mapa de Inadimplentes de dezembro mostra que 706 mil consumidores brasileiros saíram do endividamento em comparação ao mês anterior.

● Volume de população inadimplente cai quase 1% no último mês do ano.

Seguindo a tendência nacional, o Amapá registrou em dezembro de 2023 queda de 0,85% no número de inadimplentes. Os dados fazem parte da edição de dezembro do Mapa de Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, divulgado esta semana.

Em novembro, o Amapá tinha 328.411 pessoas inadimplentes. No mês seguinte o número caiu para 325.603. Mesmo com a queda, a inadimplência ainda é uma realidade para 52,12% da população do estado. Somente na capital Macapá são 210.954.

O valor médio das dívidas dos amapaenses é de R$ 4.825,31. O principal tipo de dívida da população é com as chamadas utilities (contas básicas de água, luz e gás), 48,56%. Em seguida aparecem bancos e cartões, com 12,96%, e varejo, com 10,83%.

No Amapá, a maioria dos inadimplentes tem entre 26 e 40 anos (36,6%), seguido do grupo de 41 a 60 anos (34,2%), pessoas com até 25 anos (15,2%) e os que têm acima de 60 anos (14%).

“O programa Desenrola, desenvolvido pelo Governo Federal, e os Feirões da Serasa contribuíram decisivamente para esses dados de novembro e dezembro”, diz Aline Maciel, gerente da plataforma Limpa Nome. “Somente a Serasa registrou um total de 4,1 milhões de acordos de débitos realizados ao longo do ano passado, concedendo um total de R$ 11,7 bilhões de descontos a 2,5 milhões de brasileiros”.

Cenário – Mesmo com a melhora dos números, o endividamento ainda é alto no Brasil, com 71,1 milhões de CPFs em situação de inadimplência. De acordo com o Mapa, o valor total de dívidas em dezembro chegou à soma de R$ 367 bilhões, o que significa uma dívida média de R$ 5.174,62 por pessoa endividada – redução de 1,70% em relação ao valor de novembro (R$ 5.263,99).

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais.

Mais informações em www.serasa.com.br e pelas redes sociais no @serasa.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...