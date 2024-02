Projeto de extensão da Unifap oferta crossfit para jovens de Santana (AP)

“Cross Fitness” busca promover inclusão e qualidade de vida por meio da prática esportiva. Aula inaugural ocorreu no último sábado,27, para 80 alunos.



No último sábado, dia 27, foi realizada em Santana, município distante 17 quilômetros da capital amapaense, a aula inaugural do projeto de extensão “Cross Fitness”, promovido pelo Programa de Formação, Capacitação, Aperfeiçoamento, Qualificação Profissional e Idiomas (Profid), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), que oferta o acesso ao esporte e lazer para 80 jovens santanenses. A comunidade santanense será beneficiada com uma prática esportiva muito disseminada atualmente nas academias e praças, o crossfit.



Com duração de dez meses, a iniciativa visa proporcionar benefícios físicos e mentais por meio da combinação de exercícios de alta intensidade e diferentes modalidades, conhecidos por aumentar a resistência, força, flexibilidade e coordenação motora.

Para o coordenador do projeto, Professor Melque Lima, o “Cross Fitness” surge como uma resposta às demandas sociais e à necessidade de proporcionar oportunidades igualitárias para a comunidade de baixa renda.



“É um projeto que está oportunizando, para jovens e adultos, a partir de 16 anos, participação e democratização da prática do crossfit, de forma totalmente gratuita. E, para isso, contamos com o apoio da comunidade acadêmica, professores, servidores e acadêmicos. O projeto tem como foco a inclusão e a participação de todos os interessados na prática, promovendo um ambiente saudável. A iniciativa tem sido amplamente apoiada pela Universidade, que reconhece a importância da atividade física na promoção da saúde e bem estar da comunidade”, afirmou.



Durante a aula inaugural do dia 27, houve uma breve apresentação do programa, destacando a importância do esporte como forma de superação e transformação pessoal. Em seguida, os alunos tiveram a oportunidade de experimentar alguns exercícios sob a orientação de instrutores qualificados. Além da presença dos participantes do projeto, o evento contou com a presença de autoridades locais, incluindo o senador Randolfe Rodrigues, que ressaltou a importância dos projetos de extensão promovidos pela Universidade.



“O projeto se encaixa no tripé da universidade, que engloba o ensino, a pesquisa e a extensão. A extensão é a parte indispensável desse tripé, pois é ela que conecta a universidade com a comunidade, promovendo benefícios mútuos. O Profid já formou milhares de amapaenses na linguagem de libras, além de fomentar e criar talentos no canto amapaense. Agora, traz uma nova oportunidade para os moradores de Santana”, enfatizou Randolfe Rodrigues.



Durante a aula inaugural, ficou evidente a empolgação e o entusiasmo dos participantes. Muitos deles nunca tiveram acesso a uma atividade esportiva estruturada antes e a oportunidade de experimentar o crossfit despertou a curiosidade e o desejo de superação, como é o caso de Januza Rocha, acadêmica de outra universidade, que decidiu participar do projeto devido ao seu interesse pela atividade e à impossibilidade de arcar com as mensalidades de academias convencionais.



“Interessei-me pelo projeto, pois de outra forma não teria acesso devido ao alto custo das mensalidades das academias tradicionais. Foi muito bom, o local fica perto de uma comunidade periférica, então temos acesso fácil e estamos sendo muito bem recebidos aqui nesse bairro. Minha expectativa é uma melhoria de vida, não apenas fisicamente, mas também em termos de saúde mental”, explicou a aluna.



O “Cross Fitness” objetiva beneficiar dezenas de pessoas em Santana(AP), contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e formação integral. O programa reforça o compromisso da Universidade Federal do Amapá em promover ações de extensão que impactam positivamente a sociedade e auxiliam na construção de um futuro mais igualitário e justo.

*Fotos: Alyson Lopes (bolsista Comunicação Profid)

