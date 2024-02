Pés exigem atenção constante para manter higiene e beleza

Rotina de cuidados evita problemas como odores desagradáveis, frieiras, micose, unha encravada e infecções.

Por serem uma das partes do corpo humano mais requeridas no dia a dia, os pés devem ser incluídos na rotina de cuidados de saúde e beleza. Caso contrário, alguns problemas podem surgir, como mau odor – o famoso chulé -, frieiras, micoses e, até mesmo, infecções.

Além dos cuidados fundamentais com a higiene, a estética dos pés também tem um papel importante. Por isso, investir em tratamentos como esfoliação, hidratação e manutenção do corte das unhas contribui para a saúde e, também, a boa aparência dessa parte do corpo.

Outro ponto que merece atenção é a escolha correta dos sapatos a fim de evitar bolhas e lesões. Para estar na moda, também é importante cuidar dos pés. Ao calçar uma papete, que é um dos calçados trendy do momento, a região fica visível e ganha destaque. Com cuidados específicos, é possível complementar o visual de maneira saudável e elegante.

Em entrevista à imprensa, a professora da área de beleza e estética do Senac de São Paulo, Sandra Lúcia Oliveira, reforçou que o cuidado básico coms os pés começa em casa. A higiene deve ser feita com água e sabão em abundância e, em seguida, é preciso secá-los, especialmente, entre os dedos para evitar as indesejadas frieiras.

A Associação Brasileira de Podólogos (ABP) alerta sobre o cuidado com as meias. Deve-se priorizar aquelas feitas de tecidos que absorvem melhor o suor, como o algodão, e alternar o uso dos calçados, sem repeti-los em dias consecutivos. A medida garante que a região fique arejada, evitando os fungos causadores de micoses e outros desconfortos.

Para os adeptos de calçados esportivos e delicados ao mesmo tempo, como tênis mais femininos, a recomendação é optar por aqueles que são feitos em material maleável e com tecido de boa transpiração.

Principais cuidados para manter os pés limpos e bonitos

Segundo a educadora física e coordenadora do Laboratório do Movimento e Postura Humana da Universidade de São Paulo (USP), Isabel Sacco, os pés contam com mais de 150 componentes – entre músculos, articulações e ligamentos – que passam boa parte do dia acomodados em calçados mais estruturados e rígidos.

Pensando nisso, a pesquisadora se reuniu com sua equipe para elencar exercícios para o fortalecimento dos pés e indicar cuidados importantes para a higiene e boa aparência dessa parte do corpo.

A recomendação é voltar os sentidos para a atenção com os pés. Olhar para eles, tocá-los e sentir eventuais odores são maneiras de identificar machucados, calos e inflamações.

Em entrevista à imprensa, a especialista explicou que os calos podem indicar que os sapatos utilizados não estão adequados, enquanto o cheiro desagradável pode sinalizar que os pés precisam respirar.

Higiene em primeiro lugar

De acordo com as orientações do Laboratório do Movimento e Postura Humana da Universidade de São Paulo (USP), é fundamental lavar os pés todos os dias. A limpeza elimina as sujeiras que podem provocar infecções, principalmente, se há alguma ferida no local.

Durante o banho, é aconselhável verificar se existem machucados, mesmo que pequenos. A observação é ainda mais relevante para pessoas com diabetes, que podem perder a sensibilidade na região.

De modo geral, o mau cheiro vai embora depois de uma limpeza caprichada. No entanto, existem fatores genéticos que podem fazer a pessoa transpirar mais. Por isso, hábitos como priorizar calçados mais arejados, para que haja troca entre os pés e o ambiente, e deixar a região exposta sempre que possível ajudam a evitar o chulé.

Pés sequinhos ficam cheiroso e bonitos por mais tempo

Secar os pés é tão significativo quanto lavá-los, segundo os pesquisadores da USP. Isso porque a umidade em excesso atrai os fungos causadores de odor desagradável, ardência e infecções.

Depois do enxágue, é preciso secar bem a região entre os dedos, que costuma acumular umidade por ser mais difícil de alcançar com a toalha. Evitar usar meias e calçados fechados logo após lavar os pés também ajuda a prevenir problemas.

Em lugares frios e úmidos, usar um secador em temperatura ambiente pode ser uma alternativa, caso seja preciso calçar as meias e os sapatos depois do banho.

Corte correto evita unhas encravadas

As unhas encravadas estão entre os principais problemas que atingem os pés. A orientação do Laboratório do Movimento e Postura Humana da USP é fazer o corte em linha reta e tirar somente as pontas que ficam mais pronunciadas.

Não é recomendável cortar as unhas num formato arredondado ou fazer uma incisão nos cantinhos, pois tais hábitos podem fazer com que elas cresçam contra a pele, gerando feridas ou encravando. Nessas áreas, o ideal é usar a lixa.

Vale lembrar que os equipamentos utilizados para o corte são tão importantes quanto a maneira de cortar. As ferramentas devem ser sempre higienizadas e esterilizadas, principalmente, se precisarem ser compartilhadas.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...