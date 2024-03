Pessoas migrantes e refugiadas venezuelanas ganham novo espaço de apoio em Boa Vista

A Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos começou, nesta semana, os atendimentos gratuitos com serviços, ações, projetos e benefícios em prol de pessoas migrantes e refugiadas venezuelanas, em Boa Vista. Os atendimentos acontecerão no Centro de Coordenação de Interiorização (CCI), da Operação Acolhida, localizado na Rua Treze de Setembro.

Entre os serviços oferecidos, há a elaboração de currículos; busca ativa por vagas de emprego no mercado local; orientação para os processos de interiorização por Vagas de Emprego Sinalizadas (VES); integração para inserção laboral; cursos de português; cursos profissionalizantes; incentivo ao empreendedorismo; entre outros.

O Hermanitos é uma instituição do Amazonas, que há cinco anos atua com uma série de ações, projetos e eventos voltados para pessoas migrantes e refugiadas venezuelanas. É referência no assunto, com mais de 10 mil pessoas beneficiadas, responsável pela inserção de 787 pessoas no mercado de trabalho, entre outros destaques. Além disso, a OSC também possui um banco de talentos, com mais de três mil currículos e realiza, constantemente,atividades para garantir melhor qualidade de vida, saúde, educação, cultura e outros.

“Hoje, estamos concretizando mais um sonho em prol dos nossos irmãos venezuelanos. Trazendo para Boa Vista parte das ações que realizamos no Amazonas. Ofereceremos, primeiramente, atividades voltadas para áreas de meios de vida, com inserção laboral, fazendo a interiorização e inserções de vagas no mercado local, com apoio da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR)”, disse o diretor-presidente do Hermanitos, Tulio Duarte.

Segundo ele, a instituição iniciou as atividades, em 2022, em Boa Vista, com a realização do Projeto Mujeres Fuertes, que incentiva o empreendedorismo entre mães solos, refugiadas e migrantes venezuelanas. A iniciativa é coordenada pelo Hermanitos, com verba oriunda de reversão trabalhista do Ministério Público do Trabalho do Amazonas-Roraima (MPT AM/RR). É executada na capital de Roraima pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA). Além disso, o projeto tem apoio do Tribunal Regional da 11ª Região (TRT 11° Região), da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), da ONU Mulheres e da Operação Acolhida.

“Já no ano passado começamos as ações do programa Integrando Horizontes, que visa fortalecer os mecanismos de proteção e integração comunitária entre pessoas migrantes e refugiadas. É uma iniciativa que executamos com o apoio da Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento (PADF) e o financiamento do Escritório de População, Refugiados e Migração (PRM) do Departamento de Estado dos Estados Unidos”, completa Tulio.

