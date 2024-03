Programa Inova Amazônia inicia módulo de tração com Bootcamp presencial, nesta quinta (7)

O módulo visa desenvolver negócios da bioeconomia com treinamentos, conteúdos dinâmicos e check-in dos empreendimentos selecionados

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove o Bootcamp do Programa Inova Amazônia – Módulo Tração. O objetivo é apoiar, gerar novos negócios inovadores e sustentáveis, fortalecer o ecossistema empresarial do Amapá com a conexão entre empreendedores, mercado e investidores. O Bootcamp acontece na sede da instituição, nos dias 7 e 8 de março, das 8h às 18h.

De acordo com o gerente da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas do Sebrae no Amapá (Unic), Bruno Castro, o crescimento do Inova Amazônia no Amapá se dá em razão do trabalho realizado pelo Sebrae junto ao Ecossistema de Inovação no estado e pela convergência da rede de apoio aos empreendedores do segmento inovador que se construiu.

“São negócios de alta performance produzindo soluções de vanguarda focadas na bioeconomia e que com a aceleração irão gerar resultados ainda mais expressivos, em paralelo ao aumento da densidade de negócios vocacionados que estamos atendendo e incluindo na esteira da inovação, fato que sem dúvida contribui para o fortalecimento da nossa economia e sucesso dos empreendedores do Amapá”, disse o gerente da Unic/Sebrae/AP, Bruno Castro.

Programa

O Inova Amazônia no Amapá, é um programa focado em estratégias para fomentar, apoiar e desenvolver pequenos negócios, startups, empreendimentos e ideias inovadoras alinhadas à bioeconomia, que tenham como premissa a atuação direta ou indireta para preservação ou uso sustentável dos recursos da biodiversidade da Amazônia. O Programa tem como objetivo gerar novos negócios, agregar valor às empresas existentes e fortalecer o ecossistema de bioeconomia amazônica, por meio da inovação, da sustentabilidade e da conexão entre empreendedores da região e empreendedores de outras localidades.

Tração

“O segundo módulo do Programa Inova Amazônia é focado em tração, destinado a fortalecer os negócios existentes, induzir o ganho de mercado, preparar para receber investimentos e induzir à escalabilidade, inclusive em âmbito internacional”, explica a gestora do Inova Amazônia Amapá, Josseli Pantoja.

Capacitação

As 20 empresas selecionadas no Estado do Amapá, iniciarão as etapas de capacitações coletivas e mentorias individuais, atividades para a formação de redes de contatos e conexão com o mercado. As orientações ofertadas pelo programa são estratégicas e buscam auxiliar os empreendedores no processo de desenvolvimento de um negócio sólido e inovador.

Palestrante

O Bootcamp Inova Amazônia Tração conta com a Palestra ‘Seu negócio aos olhos do investidor e do mercado: Um horizonte para o empreendedorismo’, ministrada pelo fundador e diretor da Ventiur Smart Capital, Sandro Cortezia, responsável por uma das maiores aceleradoras e investidoras em negócios inovadores do Brasil.

Coordenação

O Programa Inova Amazônia no Amapá é coordenado pelo gerente da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas do Sebrae no Amapá (Unic), Bruno Castro e pela gestora do processo de atendimento Inova Amazônia Amapá, Josseli Pantoja.

Parceiros

São parceiros do Sebrae, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap), a Ventiur Smart Capital e a Comunidade Tucuju Valley.

Programação

Data: 7 de março de 2024 – Quinta-Feira

Evento: Bootcamp Inova Amazônia – Módulo Tração

Horário: 9h às 12h e das 14h às 18h

Local: Sede do Sebrae em Macapá

Data: 8 de março de 2024 – Sexta-Feira

Evento: Bootcamp Inova Amazônia – Módulo Tração

Horário: 9h às 15h

Local: Sede do Sebrae em Macapá

Evento: Palestra – Seu negócio aos olhos do investidor e do mercado: Um horizonte para o empreendedorismo

Horário: 16h

Local: Sebrae no Amapá.

