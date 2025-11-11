Prêmio Flimac 2025: Edição deste ano traz oportunidade para cronistas e estudantes

Os três primeiros lugares das três categorias disponíveis serão premiados em até R$2.000 mil reais.

O Coletivo Juremas e a Associação Artística Cultural Ói Nóiz Akí anunciam a abertura das inscrições para o Prêmio FLIMAC de Poesia 2025, que nesta edição traz como tema “O Ancestral em Travessias: Fronteiras, Territórios e Paisagens da Memória”. As inscrições ocorrem ate o dia 19 de novembro. A premiação integra as ações do Festival Literário de Macapá – Flimac e tem como objetivo incentivar a escrita literária no Amapá, promovendo a reflexão sobre ancestralidade, pertencimento e memória a partir do olhar amazônico.

O prêmio é voltado a escritores, escritoras e estudantes residentes no estado do Amapá, que poderão participar com textos inéditos nos gêneros poesia e crônica, em duas categorias: Livre e Estudantil. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por meio do formulário online, disponível na página oficial do Flimac no Instagram (@flimac_), junto com o edital na íntegra, anexos e outros documentos necessários.

Serão selecionados até 30 poemas e 30 crônicas na categoria Livre, e 10 textos na categoria Estudantil, que devem ser escritos somente no gênero poesia. As obras escolhidas integrarão a Coletânea Flimac 2025.

Além da publicação, os autores premiados receberão valores em dinheiro, conforme a classificação:

Categoria Livre Poesia: 1º lugar – R$ 2.000,00; 2º lugar – R$ 1.500,00; 3º lugar – R$ 1.000,00

Categoria Livre – Crônica: 1º lugar – R$ 1.500,00; 2º lugar – R$ 1.000,00; 3º lugar – R$ 500,00

Categoria Estudantil (somente poesia):

1º lugar – R$ 600,00 para o estudante e R$ 600,00 para o(a) professor(a) orientador(a)

2º lugar – R$ 400,00 para o estudante e R$ 400,00 para o(a) orientador(a)

3º lugar – R$ 200,00 para o estudante e R$ 200,00 para o(a) orientador(a)

Na categoria estudantil, cada participante deve indicar um professor orientador que acompanhará o processo de criação do texto. Caso o estudante seja premiado, o orientador também receberá um valor equivalente.

A comissão julgadora será composta por cinco integrantes, entre profissionais do livro e da literatura, professoras de Língua Portuguesa e representantes do Coletivo Juremas, todos com atuação reconhecida na área cultural.

Os textos serão avaliados conforme critérios literários e temáticos, e os resultados serão divulgados por meio dos canais oficiais do FLIMAC no dia 25 de novembro deste ano. Os participantes poderão solicitar a ficha de avaliação de suas obras no e-mail flimacmacapa@gmail.com, entre os dias 12 a 15 de dezembro de 2025.

O Prêmio FLIMAC reafirma o compromisso do festival com a valorização da escrita amazônica, o fomento à leitura literária e o fortalecimento das expressões autorais do Amapá, reunindo experiências e memórias que atravessam fronteiras e reafirmam a potência cultural da região.

O Festival Literário de Macapá é uma idealização do Coletivo Juremas de Literatura, com produção da produtora cultural Oí Noíz Akí e da Central de Produção Colaborativa, que em 2025 será realizado a partir da aprovação na Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura do Governo Federal, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio da Periferia Brasileira de Letras (PBL), do Conselho Estadual da Política Cultural, da Secretaria Estadual de Cultura do Governo do Amapá e do senador Randolfe Rodrigues.

