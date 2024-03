Projeto de restauro da Fortaleza de São José irá contemplar áreas de valorização da arte e da cultura do Amapá

A requalificação foi apresentada ao governador Clécio Luís, nesta terça-feira, 19, durante o evento de 242 anos do monumento.

O governador Clécio Luís, recebeu nesta terça-feira, 19, durante a programação em celebração aos 242 anos da Fortaleza de São José de Macapá, uma equipe de técnicos da Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (APPA), que apresentou o projeto de conservação, revitalização e requalificação do monumento, um dos mais simbólicos do Amapá. A ação integra o Plano de Governo da gestão de valorização dos espaços históricos e culturais.

“Esse é o presente que a gente está dando hoje no aniversário da Fortaleza de São José. A associação elaborou todas as prospecções e nós aprovamos o projeto, onde pedimos para dar uma atenção maior para a acessibilidade, porque temos que garantir segurança e autonomia para os visitantes. Vamos restaurar a Fortaleza e dar a destinação social e cultural a este espaço, como monumento, como museu e como um parque aberto. Vai ter biblioteca, espaços multiuso e de contemplação da cultura e da arte do povo amapaense”, enfatizou o governador.

Os investimentos nas intervenções serão de cerca de R$ 30 milhões, provenientes de captação junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). As obras buscam de maneira geral reforçar a importância nacional e internacional da fortificação construída no século 18.

“Na reunião apresentamos ao governador o resultado de um trabalho minucioso que fizemos dentro de um ano, no qual foi feito um levantamento da área interna e externa que precisa ser restaurada e readequada para se tornar um espaço usual. O projeto foi apreciado pelo governador, de forma muito positiva, onde ele apontou pequenos ajustes que faremos para darmos andamento na execução deste belíssimo trabalho”, ressaltou o arquiteto, João Uchôa.

Ainda neste primeiro semestre serão iniciados os serviços emergenciais nas partes elétricas e hidráulicas da fortificação. Posteriormente, a partir de setembro iniciará os trabalhos de recuperação das estruturas e reestruturação da Fortaleza de São José até a adaptação dos espaços da área administrativa e adequações para atrair empreendimentos, como restaurantes, galerias de artes, além da revitalização do paisagismo. O prazo de execução é de 36 meses.

A secretária de Estado da Cultura, Clícia Vieira Di Miceli, destacou que o museu da Fortaleza de São José possui um potencial grandioso que enaltece a cultura do povo amapaense.

“A iniciativa do governador, Clécio Luís, reforça o compromisso firmado no Plano de Gestão que reconhece, preserva e valoriza a raiz cultural do povo amapaense. A apresentação do projeto demonstra o nosso potencial e, como é importante, o apoio que temos do Governo do Estado para assegurar os avanços e as realizações do nosso calendário cultural”, pontuou a secretária.

A ideia é que a Fortaleza de São José não seja só um espaço preservado, mas também utilizado pela população amapaense como os museus contemporâneos já existentes com áreas sociais, para utilização total de seus ambientes, integrando visitantes locais e turistas.

Em dezembro de 2023, o Governo do Estado lançou consultas públicas online e presenciais para discutir os usos do monumento após o restauro. As etapas integram o cronograma de execução dos projetos de adequação e início das obras.

