Vacinação contra a Covid-19 em Macapá atende pessoas com 38 anos nesta sexta-feira (9); veja os demais públicos

A vacinação contra a Covid-19 em Macapá atende pessoas com 38 anos nascidas entre 1º de janeiro e 30 de junho nesta sexta-feira (9). A ação do dia também é voltada aos profissionais que atuam no ramo das telecomunicações, acadêmicos de cursos da saúde em estágio e pessoas aptas a receberem a 2ª dose do imunizante.

1ª dose 38 anos +

Podem receber a primeira dose da vacina as pessoas com 38 anos ou mais, nascidas entre 1º de janeiro e 30 de junho. A ação ocorre de 9h às 15h nos pontos de drive-thru da Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo. Também é possível ter acesso à vacina na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, no Anfiteatro da Unifap, no IFAP e na UEAP.

É necessário apresentar originais e cópias do documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

1ª dose para trabalhadores das telecomunicações (faltosos)

Os trabalhadores com idade a partir de 18 anos que atuam em campo no segmento das telecomunicações e faltaram nas primeiras ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) serão vacinados nesta sexta-feira (9). São eles:

· Técnicos de telefonia

· Manutenção de cabos de internet

· Repórter e repórter cinematográfico de externa

· Repórter fotográfico

· Assessores de imprensa

Este público será atendido das 8h às 13h nas UBSs Pacoval, Congós e Brasil Novo. É necessário apresentar originais e cópias do documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e documento que comprove vínculo com a empresa.

A vacinação deste público segue a determinação de uma nota técnica enviada pelo Ministério da Saúde.

1ª dose para acadêmicos da saúde em estágio

Os acadêmicos da área da saúde que estão em estágio supervisionado também serão atendidos com a primeira dose da vacina. Os pontos de ação voltados para este público são as UBSs São Pedro, Pedrinhas, Raimundo Hozanan e Novo Horizonte, das 8h às 13h.

É necessário apresentar originais e cópias do documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação, declaração de estágio emitida pela instituição de ensino + termo de seguro de estágio ou comprovante de matrícula no período de estágio + termo de seguro de estágio.

2ª dose de Oxford/AstraZeneca

Pessoas no período de recebimento da segunda dose de Oxford/AstraZeneca poderão encerrar o seu esquema vacinal entre 9h e 15h nos pontos de drive-thru localizados nas Praças Floriano Peixoto e do estacionamento do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo. Além destes locais, o imunizante também estará disponível na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, anfiteatro da Unifap, IFAP e UEAP.



Para a vacinação, é necessário apresentar os originais e cópias de um documento de identidade com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da aplicação da primeira dose.





2ª dose CoronaVac

As pessoas que receberam a primeira dose de CoronaVac há 21 dias, no mínimo, já podem receber a dose de reforço do imunizante. Ele estará disponível das 8h às 13h, nas UBSs Rosa Moita e Cidade Nova.



Para fechar o seu esquema vacinal é necessário apresentar os originais e cópias de um documento de identidade com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da aplicação da primeira dose.





2ª dose para quilombolas e ribeirinhas



Os quilombolas e ribeirinhos residentes nas comunidades de Boa Vista e Catanzal poderão receber a segunda dose da vacina nesta sexta-feira. Esta agenda é montada em conjunto com a equipe de saúde que atende a comunidade.



Para receber a dose de reforço é necessário apresentar os originais e cópias de um documento de identidade com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da aplicação da primeira dose.

