‘São Amores’: Pabllo Vitta r é atração confirmada pelo Governo do Estado para 53ª Expofeira do Amapá

A drag queen e cantora Pabllo Vittar, que está dominando as paradas mundiais com os hits ‘Alibi’ e ‘São Amores’, é uma das 11 atrações nacionais confirmadas na 53ª Expofeira do Amapá. O anúncio foi realizado pelo Governo do Amapá nesta terça-feira, 23.

A artista se apresenta no dia 1º de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá. A dupla Bruno e Marrone, conhecida pelo sertanejo romântico, também foi confirmada pelo governador Clécio Luís no lançamento da Central da Expofeira.

Do Maranhão para o mundo, Pabllo Vittar conquistou milhões de fãs e seguidores com seu talento, além de ser reconhecida pela revista norte-americana TIME como uma das principais líderes influentes da nova geração.

A voz inconfundível e o talento para fazer músicas diversas são marcas da cantora. Fluindo entre os gêneros pop, eletrônico, tecnomelody, arrocha, funk e forró, a artista carrega em seu portfólio os álbuns de estúdio “Vai Passar Mal”, “Não Para Não”, “111”, “Batidão Tropical”, “Noitada” e “Batidão Tropical Vol. 2”, além de quatro compilados de remixes.

Diversas parcerias nacionais e internacionais também estão presentes no catálogo de Pabllo, como Charli xcx, Psirico, Thalía, Ivete Sangalo, Rina Sawayama e Anitta. Recentemente, a cantora colaborou com a iraniana Sevdaliza e a francesa Yseult em “Alibi”, hit que a fez ser 1ª drag brasileira a entrar no Top 50 Global do Spotify.

Além disso, o hit “São Amores”, lançado neste ano, faz parte do álbum da drag queen “Batidão Tropical Vol. 2”. A faixa é uma releitura da música homônima da banda Forró do Muído, e ganhou destaque por uma dança viral do aplicativo TikTok.

Entre os grandes sucessos da artista que os fãs poderão curtir na Expofeira, estão também “Corpo Sensual”, “Parabéns”, “Amor de Que”, “Triste com T” e “Descontrolada”.

53ª Expofeira do Amapá

A estrutura da 52ª Expofeira, que em 2023 movimentou mais de R$ 5,7 milhões em vendas e gerou cerca de R$ 500 milhões em negócios, foi restaurada. Além disso, foi ampliada em 20% a área para exposições, que alocam empreendedores locais e empresas de fora do estado. Ao todo, serão 40 mil metros quadrados de área coberta.

A feira terá, ainda, 50 mil metros quadrados de área para esportes radicais, 3 mil vagas de estacionamento para carros, 1 mil vagas para motocicletas, além de 80 lotes de animais para exposição e comercialização.

