Rumo a Paris: governador Clécio Luís celebra participação da amapaense Wanna Brito nas Paralimpíadas 2024

Paratleta viaja do Amapá para São Paulo, de onde sairá para a Europa, para disputar medalhas as provas de lançamento de club e arremesso de peso.

poucas horas da viagem que inicia rumo a Paris, a paratleta Wanna Brito e o técnico Marlon Gomes foram recebidos com celebração no Palácio do Setentrião pelo governador Clécio Luís e pela secretária de Desporto e Lazer, Cibely Peixoto, na terça-feira, 13. A amapaense integra a delegação brasileira nas Paralimpíadas 2024, o maior evento esportivo do planeta.

“Começa a torcida pela Wanna. A partir de agora, o Amapá é Wanna Brito nas Paralimpíadas de Paris. Estamos aprimorando nossos mecanismos para que o apoio do Governo do Amapá seja democratizado, por meio de editais, para incentivar cada vez mais atletas e paratletas a participarem desse mundo das competições”, destacou o governador Clécio Luís.

A amapaense viaja de Macapá para São Paulo na madrugada desta quarta-feira, 14, de onde sairá para a Europa ainda esta semana, para disputar medalhas nas provas de lançamento de club e arremesso de peso na classe F32, para atletas com paralisia cerebral.

“Eu já participei de Mundial, mas encarar as Olimpíadas é diferente. É meu auge. Poder representar o Brasil e o Amapá, ser reconhecida por isso e ter apoio é muito importante. Que seja uma linda jornada. É minha oportunidade de mudar de vida. Torçam por nós”, comentou a paratleta Wanna Brito.

Recordista do Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, realizado este ano no Japão, a amapaense será um dos principais nomes do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que iniciam em 28 de agosto.

“A participação nas Olimpíadas muda a vida não só da Wanna, mas de mais de 90 crianças que acompanhamos em vários esportes. Estamos com 30 atletas entre os 3 melhores do Brasil nas suas categorias. Nossos atletas têm visibilidade nos campeonatos nacionais. Queremos mostrar o Amapá e que aqui tem bons atletas”, destacou o técnico Marlon Gomes, treinador da equipe de atletismo brasileira na competição.

Wanna foi convocada para as provas de lançamento de club que ocorre no dia 30 e para o arremesso de peso em 4 de setembro, ambas as disputas às 14h no horário d e Brasília.

O Governo do Amapá tem investido e apoiado atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas em competições fora do Estado, conforme o Plano de Governo. No primeiro semestre de 2024, foram garantidas as passagens aéreas de 110 atletas para participarem de campeonatos em vários lugares do mundo.

Agência de Notícias do Amapá

