Escritores indígenas se reúnem para o Festival Caju de Leitores

Conheça os destaques da terceira edição que acontecerá na Oca Tururim, Caraíva, Porto Seguro (BA), nos dias 3 e 4 de setembro

O Festival Caju de Leitores, que acontecerá nos dias 3 e 4 de setembro na Aldeia Xandó, em Caraíva, Porto Seguro (BA), vai reunir 21 personalidades indígenas de diferentes áreas, como literatura, mídias sociais, meio ambiente, cultura e ancestralidade. Com uma programação diversificada, o evento oferecerá atividades para todas as idades, incluindo contação de histórias, oficinas e debates sobre temas relevantes da cultura indígena sob o tema “Territórios – O Brasil é Terra Indígena”.

Pela manhã, as atividades serão voltadas para as crianças, com contação de histórias, danças, oficinas de pintura e brincadeiras. Um trio de autoras indígenas formado por Auritha Tabajara, Lúcia Tucuju e Aline Kayapó irá encantar as crianças com os fascinantes Contos Indígenas. O desenhista e tatuador Tucunã Pataxó vai ministrar a oficina de pintura corporal, compartilhando seus conhecimentos sobre os grafismos indígenas.

À tarde, as atividades serão destinadas ao público juvenil e adulto. A partir das 14 horas, mesas de conversa serão realizadas, abordando temas relevantes para o Festival Caju de Leitores. No primeiro dia, os debates incluirão o “Conceito de Território”, explorando o estilo de vida indígena como uma resposta às questões ambientais e o “Território de Identidade”, destacando o corpo e a arte como formas de expressão.

No segundo dia, os temas abordados serão “Território Digital” e “Território Cultural”, ressaltando a importância das mídias na divulgação das ideias e ações indígenas, bem como a língua patxôhã como um instrumento fundamental para a preservação da cultura.

Todas as mesas contarão com a participação de líderes indígenas, enriquecendo ainda mais os debates.

CONVIDADOS

A presença de lideranças indígenas em todas as mesas do Festival Caju de Leitores irá enriquecer os debates de forma significativa. Além de Ailton Krenak, que é líder indígena, ativista socioambiental, filósofo, poeta e escritor brasileiro e membro da Academia Brasileira de Letras, o festival também contará com a participação de outros indígenas de destaque, como o comunicador digital Tukumã Pataxó, a bióloga e ativista ambiental Samela Sateré Mawé, o escritor e doutor em Educação Edson Kayapó, e o idealizador da TV Pataxó, Daniel Pataxó.

Ailton Krenak, líder indígena e ativista socioambiental, luta pelos direitos dos povos indígenas e contra o sistema capitalista. Suas obras refletem críticas ao colonialismo e promovem reflexões sobre as invasões sofridas pelo Brasil.

Tukumã Pataxó, diretor de comunicação da AJIP e colaborador da Mídia Indígena, promove a presença indígena na internet através do podcast “Papo de Parente”, compartilhando cultura e saberes indígenas. Luta pela continuidade da cultura e empoderamento dos povos originários.

Samela Sateré Mawé, bióloga e ativista ambiental, é embaixadora da WWF Brasil e compartilha sua luta pela causa indígena com mais de 100 mil seguidores em suas redes sociais, defendendo a terra, os povos originários e um futuro sustentável para todos.

Auritha Tabajara é pioneira no cordel indígena no Brasil, suas obras são adotadas em escolas do Ceará. Nascida na aldeia Tabajara, suas histórias são inspiradas em sua infância e cultura indígena. Em 2018, publicou o livro “Coração na aldeia, pés no mundo”.

Edson Kayapó é historiador, doutor em Educação e pesquisador das questões amazônicas e indígenas. Além disso, é escritor premiado, professor em cursos de graduação e pós-graduação, Curador de arte no MASP e membro do Núcleo Indígena e Quilombola da OAB/SP.

Daniel Pataxó é um indígena Pataxó dedicado à arte da Edição de Fotos e Vídeos, casado e pai de duas filhas. Em 2013, iniciou o projeto Temos Vida Pataxó (TV PATAXÓ) para contribuir nas lutas dos Povos Indígenas e da Comunidade Pataxó, utilizando as Redes Sociais como ferramenta. Busca sempre aprimorar seus conhecimentos e ajudar seu povo e sua nação.

O Festival Caju de Leitores, promovido pela Savá Cultural e com o patrocínio com incentivo da Lei Rouanet, Ministério da Cultura, é um evento gratuito. Para mais informações e programação completa, acesse o site www.cajuleitores.com.br ou siga o Instagram @cajuleitores (https://www.instagram.com/cajuleitores/).



CURIOSIDADES:

Povos Indígenas no Brasil

Segundo os dados do Censo Demográfico 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com o apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai): O Brasil tem 1,7 milhão de pessoas indígenas, o que representa 0,83% da população total do país. Em 2022 o Brasil registrava 274 línguas indígenas diferentes faladas por 305 etnias. O Nordeste concentra 31% dos indígenas do país. O destaque da região é a Bahia, o segundo estado com mais indígenas do país – quase 230 mil. A maioria da população indígena (63%) vive fora das 573 terras oficialmente demarcadas pela Funai.

De acordo com o Governo Federal atualmente, a Funai reconhece a presença de 114 registros de povos indígenas isolados no Brasil, na sua maioria no bioma Amazônia, dos quais 28 estão confirmados. São 22 os povos considerados pela Funai como de recente contato.

Influenciadores digitais

Segundo Nielsen, o Brasil é líder mundial em número de influenciadores no Instagram, com mais de 10,5 milhões de pessoas com aproximadamente mil seguidores cada. Além disso, há cerca de 500 mil criadores de conteúdo com mais de 10 mil seguidores. O país também se destaca no YouTube e TikTok, ocupando a terceira posição no ranking global.

O artigo “Influenciadores Digitais Indígenas: O Instagram como Mídia para Manifestação Identitária e Ativista de Indígenas da Amazônia Brasileira” publicado em 2023 analisou dez perfis de influenciadores digitais indígenas da Amazônia brasileira e constatou que 33,47% dos posts em redes sociais possuem características ativistas e 29,29% são de caráter identitário.

De acordo com estudo sobre o panorama digital no mundo, o Digital 2022, o Brasil era o sexto colocado no ranking de países com maior tempo de utilização das redes sociais por dia, com média de 3h41min – a média global é de 2h27min – e é o primeiro colocado em número de plataformas de redes sociais ativas utilizadas mensalmente, com média de 8,6 (usuários entre 16 e 64 anos).

SERVIÇO

O que: Festival Caju de Leitores

Tema: Territórios – O Brasil é Terra Indígena

Quando: 3 e 4 de setembro (terça e quarta-feira)

Onde: Oca Tururim, Aldeia Xandó, TI Barra Velha, Caraíva, Porto Seguro, Bahia

Horário: das 9h às 20h

Classificação: Livre

Informações adicionais: O evento é gratuito e terá atividades lúdicas para o público infanto-juvenil e mesas e rodas de conversa para o espectador juvenil-adulto.

Crédito das fotos: Festival Caju de Leitores

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...