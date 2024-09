Festival de Cinema Pan-Amazônico, o AMAZÔNIA FI(DOC), prorroga inscrições para mostras competitivas

Curtas, médias e longa metragens produzidos na Pan-Amazônia e na Amazônia Legal podem participar das competições

O Festival de Cinema Pan-Amazônico, Amazônia FI(DOC), prorrogou as inscrições para mostras competitivas.

O prazo que encerrava na terça-feira, dia 10, agora vai até domingo, 15 de setembro. A inscrição é gratuita e deve ser feita, exclusivamente, através da Plataforma Film-Freeway (https://filmfreeway.com/AmazoniaFiDoc).

Podem ser inscritas obras finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2022. Os filmes serão avaliados por uma comissão de seleção, que direcionará as produções selecionadas à mostra mais adequada à linguagem e outros requisitos artísticos e técnicos da obra.

Da 10ª mostra competitiva, poderão participar ficções e documentários de formato curto ou médio (até 51 minutos) e longas-metragens (no mínimo de 52 minutos). Serão realizadas duas mostras competitivas pan-amazônicas e duas mostras Amazônia Legal, sendo, em cada categoria, uma de curtas e médias metragens e outra para longas.

Em cada categoria, serão premiados o melhor filme pelo critério do júri, melhor filme pelo voto popular e um prêmio de honra ao mérito para ambas as categorias, de acordo com o júri oficial. Até o momento, de 600 obras estão inscritas

O projeto é financiado pela Lei Paulo Gustavo (mostras e festivais) e Lei Rouanet (patrocínio oficial do Instituto Cultural Vale).

A mostra competitiva acontece de 19 a 27 de novembro.

Serviço:

AMAZÔNIA (FI)DOC – Festival Pan-Amazônico de Cinema. Inscrições e regulamentos nos sites amazoniadoc.com.br e filmfreeway.com, até 15 de setembro. Mostras competitivas de 19 a 27 de novembro.

Crédito das fotos: Jader Paes

Atendimento à imprensa – Jambo Comunicação: Mary Paes (96)99179-4950

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...