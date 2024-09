O uso da gamificação na escola é uma prática que aumenta diariamente na educação. E não é para menos, afinal, a metodologia ativa promove atividades criativas ao trazer elementos lúdicos e de jogos para temas dentro da sala de aula.

Isso faz com que os alunos se mantenham mais engajados e interessados com o que está sendo exposto, além de ter o conhecimento de forma eficiente. Aplicar atividades gamificadas é o caminho para o futuro e, para isso, você pode contar com a Gamefic – saiba mais!

O que é gamificação e por que ela é importante para a educação?

Por definição, gamificação o que é consiste em utilizar elementos de jogos ou desafios com o objetivo de tornar lúdico todos os âmbitos da vida. Utilizar este método pode promover uma maior retenção de informações e tornar o ambiente envolvente, produtivo e motivador para os alunos.

As atividades gamificadas personalizadas para qualquer disciplina despertam o interesse dos estudantes, além de tornar o tema mais interativo e se provar como uma nova forma dos alunos encararem as matérias.

Elementos-chave da gamificação na educação

Para implementar a gamificação na escola, é essencial incluir elementos-chaves como pontos, recompensas, ranking e desafios que incentivem os alunos a progredirem com suas tarefas.

Os níveis e os desafios proporcionam uma sensação de conquista para os alunos, enquanto o feedback contínuo aproxima os alunos dos professores e diminui as frustrações dos alunos, os incentivando diariamente a atingirem novos resultados.

Como criar atividades gamificadas para qualquer disciplina?

Para criar atividades gamificadas e utilizar em qualquer disciplina, é fundamental começar identificando os objetivos que deseja alcançar, como o aumento de notas, bonificações, aproveitamento ou fixação da matéria.

Em seguida, elabore um plano de gamificação para implementar em sala de aula que esteja adequado com o objetivo principal. Deve-se lembrar da idade que os alunos possuem para que a gamificação tenha um melhor proveito.

Outra grande oportunidade é realizar um quiz de perguntas e respostas para que os alunos sejam divididos em equipes e incentivam uns aos outros. Ao final, a equipe vencedora recebe uma bonificação.

Ideias de atividades gamificadas para diferentes disciplinas

Incorporar as atividades gamificadas é uma maneira de tornar o aprendizado envolvente e divertido com o engajamento dos alunos na participação ativa das atividades gamificadas. Com isso, há ideias que podemos seguir para diferentes disciplinas, como:

Matemática: crie um tabuleiro onde cada espaço que o aluno cair, contas matemáticas devem ser resolvidas de maneira correta para avançar um novo patamar no jogo.

História: uma ótima técnica é simular um teatro onde cada aluno é um personagem histórico capaz de tomar decisões baseadas nos eventos passados. Isto torna as aulas dinâmicas e divertidas.

Ciências: reter as informações dos alunos fica mais fácil quando você questiona os alunos a arrecadarem pontos com perguntas respondidas de maneira correta em sala de aula.

Estas atividades são uma oportunidade de reinventar o processo de educação, tornando-o atraente e diversificado entre cada aluno. Experimente diferentes abordagens de gameficação para encontrar a mais eficaz para um maior engajamento dentro de sala de aula.

Ferramentas digitais para criar atividades gamificadas

Existem inúmeras ferramentas digitais que elaboram atividades gamificadas personalizadas para alcançar os resultados desejados em sala de aula. A Gamefic oferece aos professores o suporte necessário para incluir a gamificação em sala de aula.

Com um sistema interativo, os professores podem aprender a elaborar suas atividades de diferentes formas para adaptar qualquer disciplina, tornando o aprendizado interativo e dinâmico e fazendo com que os alunos retenham uma maior quantidade de informações.

Dicas para implementar a gamificação na sua sala de aula

Apesar dos alunos conviverem diariamente com jogos ao seu redor, implementar a gamificação em sala de aula pode ser uma tarefa difícil. Assim, comece introduzindo este método aos poucos para não gerar frustrações ao longo do processo.

Ainda, é necessário que regras claras sejam estabelecidas para não gerar uma competição tóxica. Então, envolva os alunos na criação dos jogos e depois permita-os que se divirtam enquanto aprendem cada matéria.

A gamificação na escola é uma estratégia que torna o aprendizado eficaz para todos os alunos. Integrar os elementos de jogos melhora a compreensão dos alunos sobre cada matéria, seja utilizando plataformas digitais ou em formato físico. Confira nossos artigos, veja mais dicas para implementar a gamificação dentro de sala da sala de aula e conte com nossa plataforma para isso!

