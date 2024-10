Antes do sim: 52% dos casais brasileiros se organizam para gastos extras na celebração de casamento e 47% contam com suporte financeiro da família

– Levantamento inédito entre Casar.com e Serasa revela radiografia das celebrações de casamento no Brasil.

– 52% dos casais se organizam para gastos extras na celebração de casamento.

– 54% dos casais projetam um gasto de até R$ 40 mil, enquanto 74% gastam de R$ 40 a R$ 85 mil.

– 70% dos casais afirmam não terem se endividado com a celebração.

– Sítios ou fazenda são os locais preferidos de festa para 23% dos entrevistados.

– 40% preferem uma festa mais intimista, para familiares e amigos próximos.

– 94% dos respondentes não se arrependem do valor gasto na cerimônia.

Considerado fator decisivo para os casais, o planejamento financeiro é fundamental para qualquer celebração de casamento. De acordo com um levantamento especialmente pelo Instituto Opinion Box, em parceria com o Casar.com, maior plataforma de sites e listas de casamento do Brasil, e Serasa, 52% dos casais idealizam o cerimonial com um orçamento emergencial, sendo que 33% fazem uso desta reserva em sua totalidade ou, até mesmo, mais do que o reservado.

Isto se justifica pelo fato de 54% dos casais projetarem um gasto de até R$ 40 mil, enquanto 74% gastam de R$ 40 a R$ 85 mil. Entre os principais serviços contratados que compõem este orçamento estão fotografias e vídeos (93%); decoração (89%); buffet, maquiagem e cabelo (88%); espaço (87%); entre outros. Ainda assim, 70% dos respondentes afirmam não terem se endividado com a celebração, sendo que 47% contaram com apoio financeiro de familiares.

Assessoria financeira

Questionados sobre o planejamento de todos os detalhes do casamento, 53% afirmam que organizaram a celebração com apoio dos respectivos cônjuges. Além disso, 43% dos entrevistados contrataram uma assessoria para auxiliá-los na escolha dos fornecedores e, sobretudo, na organização financeira do cerimonial.

“Tido como um serviço essencial, a assessoria de casamento é responsável por analisar os contratos junto aos casais e orientá-los quanto aos melhores fornecedores, prazos e preços, entre outros. Esses profissionais orientam os casais a definir as prioridades de investimento, evitando assim possíveis descontroles financeiros. Em suma, trata-se de um suporte para todas as etapas que envolvem o casamento. Inclusive, nossa plataforma conta com uma ferramenta que indica especialistas, de acordo com a localização, o preço e o tipo que cada casal busca”, destaca Paula Raimo, CMO do Casar.com.

Tabu para muitos casais, a conversa sobre finanças é um tópico fundamental antes mesmo dos preparativos da celebração começarem. “As conversas sobre dinheiro devem acontecer ainda na fase pré-casamento. Temas como o salário de cada um, o pagamento de contas comuns do casal, despesas pessoais e planos futuros devem ser abertamente discutidos para que o casal chegue a um denominador comum sobre o orçamento disponível para a celebração”, sugere Thiago Ramos, especialista em educação financeira da Serasa.

Na cidade ou no campo

Com respostas de todas as regiões do país, o levantamento mostra que o local preferido dos casais para celebração deste momento único é o salão de festas (49%), seguido de sítios ou fazendas (23%). Ademais, apenas 3% se casaram somente no civil, enquanto 56% realizaram uma festa considerada grande e 40% organizaram uma cerimônia intimista, somente para familiares e amigos mais próximos.

O estudo mostra que todos os preparativos e investimentos valeram a pena: 94% dos respondentes declaram não se arrependerem do valor gasto na celebração. Questionados em uma escala de um a cinco o quanto se sentiram realizados com a festa de casamento, 80% dos casais afirmam o máximo – isto é, 5 – de realização com a celebração de um sonho.

