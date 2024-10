Instituição Nacer arrecada alimentos e brinquedos para festa beneficente no Dia das Crianças

O Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Situação de Risco (Nacer) está arrecadando alimentos e brinquedos para a festa beneficente “Faça uma Criança Sorrir”, que será realizada no dia 12 de outubro. A meta é beneficiar aproximadamente 400 crianças em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um dia repleto de alegria, brincadeiras e diversão.

A festa acontecerá, das 9h às 11h e das 14h às 16h, na sede do Nacer, localizada na Rua Iracy Albuquerque, nº 2, Conjunto Castelo Branco, bairro Parque Dez – Zona Centro-Sul de Manaus.

Cleslley Rodrigues, diretor da instituição, destaca a importância do evento para fortalecer a inclusão social. “Queremos proporcionar momentos de felicidade às nossas crianças, vítimas de diversas formas de vulnerabilidade social. Este evento também visa sensibilizar a população sobre a importância de fazer essas crianças se sentirem valorizadas e especiais”.

A festa terá decoração temática inspirada no filme “Divertida Mente”, brinquedos infláveis, brincadeiras educativas, gincanas interativas e lanches especiais. Cada criança também fez uma lista de desejos, que inclui bolas, carrinhos, jogos de tabuleiro, kits de pintura e outros itens. Quem quiser pode apadrinhar uma criança, comprometendo-se a presenteá-la com algo especial.

“Temos uma lista de materiais que você pode patrocinar ou, se preferir, há a opção de doação de valores via PIX. Contamos com a sua colaboração para fazermos todas essas crianças se sentirem especiais e sorrirem novamente”, complementa Cleslley.

Doações financeiras podem ser feitas para a chave PIX doacoes@nacer.org.br. Alimentos e brinquedos podem ser entregues diretamente na sede do Nacer. Para mais informações sobre apadrinhamento de crianças ou outras dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp (92) 98428-7454 ou siga o Instagram @instnacer.

Sobre o NACER

O NACER acolhe crianças e adolescentes, junto com suas mães, abrindo caminhos de superação para famílias em situação de vulnerabilidade. Oferecemos serviços diferenciados que promovem o desenvolvimento integral e o fortalecimento de vínculos, com o objetivo de garantir a cidadania e uma nova perspectiva de vida.

Nosso compromisso é apoiar famílias na busca por autonomia, oferecendo incentivos que as ajudem a superar suas dificuldades. Com uma visão baseada em valores como transparência, solidariedade, ética, empatia, e justiça, o NACER se destaca como uma referência em Assistência Social no Brasil.

