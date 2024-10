 Inscrições abertas e gratuitas para masterclass de roteiro de ficção em Manaus (AM)

Ministrado por Aruã Oipasam, curso apresenta ferramentas práticas e criativas para quem deseja ingressar ou se aperfeiçoar no audiovisual

“Da ideia a sinopse: Exercícios criativos para roteiro de ficção”: assim é o conteúdo programático da masterclass de roteiro de ficção, ministrada pelo roteirista e escritor manauara Aruã Oipasam. O curso será presencial, neste sábado (26/10), das 9h às 17h, no Espaço Retomada. As inscrições estão abertas e podem ser feitas via formulário on-line. A atividade e a inscrição são totalmente gratuitas.

A masterclass é uma atividade do Espaço Retomada, uma iniciativa voltada para democratizar o acesso à formação no setor audiovisual, com foco em mulheres, mães e pessoas LGBTQIAPN+, que fica localizado dentro do Impact Hub Manaus (Av. Efigênio Salles, 1299 – Flores). “Nosso objetivo com essa masterclass de roteiro é proporcionar ferramentas práticas e criativas para quem deseja ingressar ou se aperfeiçoar no audiovisual, especialmente em um gênero tão rico como a ficção. No Espaço Retomada, acreditamos que o conhecimento compartilhado transforma trajetórias e abre portas para um mercado mais diverso e acessível”, fala da coordenadora do projeto, Aline Fidelix.

Qualquer pessoa interessada em roteiro audiovisual pode participar do curso, não é necessário ter experiência na área. Haverá um certificado de participação com carga horária de 9h. A inscrição é on-line e pode ser feita pelo formulário no link

https://docs.google.com/forms/d/1KrBplLNSNAxm2N_mw48qya0Gnw3r_wJJdRv3vU_-FWs/edit.

Ementa do curso

Formado em Produção Audiovisual, o ministrante Aruã Oipasam já trabalhou como roteirista em produções locais (“Deus Me Livre, Mas Quem Me Dera” – série baseada no telefilme financiado pela rede Globo), e como assistente de roteiro em “A Sogra Que te Pariu” (Netflix). “Nessa masterclass, vamos entender como transformar uma ideia em uma história, passando por diferentes estágios do processo criativo e com exercícios práticos de escrita para ficção, mas que também pode ser utilizado em histórias de não ficção. Ao final, as pessoas participantes entenderão como conduzir os próprios processos de escrita, além de ter uma boa introdução ao material que é solicitado na maioria dos editais/laboratórios de roteiro”, explica Aruã.

A masterclass “Da ideia a sinopse: Exercícios criativos para roteiro de ficção” será dividida em sete temas principais. São eles: “A Ideia”, onde será apresentada a importância da ideia como fundação de uma história, apresentando elementos como referências e a voz “du autore”; “Gênero”, mostrando como a ideia do roteirista/escritor pode se encaixar em diferentes gêneros de história; “A logline”, que é uma ferramenta de roteiro onde a ideia da narrativa é compactada em uma frase. “Vamos trazer também questões técnicas como premissa; ideia dramática e diferentes maneiras de escrever uma logline”, comenta o ministrante.

A masterclass também trará conteúdos como “storyline” (A história em um parágrafo, com início, meio e fim); “Personagem” (Criação de personagens com diferentes ferramentas, trazendo a ferramenta de criação da ficha básica de um personagem); “Tema” (questões sobre o que move a história e que queremos dizer com nossa narrativa); e por fim, a “Sinopse”, como a proposta de entender a estrutura da narrativa em três atos e escrever a história em uma página.

O projeto foi um dos contemplados pelo edital Nº 02/2023 – Lei Paulo Gustavo – Chamamento público para ações de apoio a micro e pequena empresa na área do audiovisual.

Perfil facilitador

Aruã Oipasam é um roteirista e escritor de Manaus/AM. Formado em Produção Audiovisual, já trabalhou como roteirista em produções locais (“Deus Me Livre, Mas Quem Me Dera” – série baseada no telefilme financiado pela rede Globo), e como assistente de roteiro em “A Sogra Que te Pariu” (Netflix). Atualmente trabalha no desenvolvimento de sua série “A Cura”, contemplada pela Lei Paulo Gustavo- SEC/AM, e no desenvolvimento do seu primeiro longa-metragem “As Últimas Pessoas do Prédio” no curso New Voices – Spcine.

Espaço Retomada

O Espaço Retomada é uma iniciativa voltada para democratizar o acesso à formação no setor audiovisual, com foco em mulheres, mães e pessoas LGBTQIAPN+. Criado para oferecer um ambiente acolhedor e inclusivo, o projeto promove a capacitação e o desenvolvimento de profissionais por meio de oficinas, rodas de conversa, master classes e eventos, incentivando a participação de grupos historicamente sub-representantes no audiovisual. Retomada atua como um ponto de conexão entre iniciantes e profissionais, com o objetivo de ampliar a presença de mulheres e dissidentes em todas as etapas de produção, promovendo o empoderamento e a ocupação de posições de liderança. Além disso, o espaço é totalmente adaptado para garantir a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência.

Serviço:

Data: Sábado, 26/10

Horário: 09h às 17h

Local: Espaço RETOMADA – Impact Hub Manaus – Av. Efigênio Salles, 1299 – Flores, Manaus

Quanto: Gratuito.

Mais informações: Instagram @retomada.am

CRÉDITO DAS FOTOS: Aline Fidelix e Laryssa Gainet

