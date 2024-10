SENAI Amapá oferta mais de 20 cursos de qualificação profissional gratuitos para Macapá, Santana e Vale do Jari

O SENAI Amapá abriu o período de inscrições para cursos de qualificação profissional ofertados por meio do edital de gratuidade. São mais de 20 cursos oferecidos nos centros de formação profissional de Macapá, Santana e Vale do Jari, no sul do estado. As inscrições encerram às 15h da quarta-feira (23) e devem ser feitas presencialmente na unidade de ensino.

ACESSE AQUI O EDITAL

Os cursos ocorrerão de forma presencial, nos períodos da manhã e tarde, com duração média de cinco dias. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter idade mínima de 16 anos, renda familiar bruta de até um salário-mínimo por pessoa e ensino fundamental completo.

O processo seletivo possui apenas uma etapa, que consiste na inscrição no curso. Caso o candidato não cumpra os pré-requisitos exigidos no edital, será eliminado. O procedimento é feito nos Centros de Formação Profissional de Macapá, Santana e Vale do Jari.

Para realizar a inscrição, o candidato deve apresentar um documento de identidade oficial com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência atualizado com CEP, uma foto 3×4, declaração escolar de ensino regular (caso ainda esteja cursando o ensino fundamental) e comprovação de experiência quando exigido na área do curso como pré-requisito.

Para a capital, são oferecidos os cursos de: aplicação de revestimento cerâmico, aplicação de massas e argamassas em paredes, boas práticas em suspensão de motos, criação colaborativa de documentação técnica com ferramenta online, elaboração de apresentações criativas em PowerPoint, fabricação de folhados e semifolhados, formatação de computadores, gerenciamento de projetos ágeis, gestão de oficina automotiva, metrologia aplicada à tecnologia automotiva, oratória e dicção, e produção de pães artesanais.

Em Santana, as capacitações ofertadas são: controle de finanças pessoais, gestão de processos, grandezas elétricas, interpretação e análise de projetos elétricos, instalações de encanamento residencial, levantamento de parede em alvenaria, medidas elétricas, oratória e dicção, e qualidade do atendimento ao público.

Já no Vale do Jari, os cursos de aperfeiçoamento são: controle de finanças pessoais, informática básica e qualidade do atendimento ao público.

Serviço

Macapá

Rua Professor Tostes, 1294 – Santa Rita

(96) 3084-8923

Santana

Centro de Formação Profissional

Av. B1, S/N – Vila Amazonas

(96) 3084-8984

Vale do Jari

Centro de Formação Profissional

Rua 88, 111 – Vila Staff | Monte Dourado-PA

(96) 3084-8985

