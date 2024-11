Procon Amapá inicia ação educativa para garantir direitos do consumidor durante a Black Friday

Para garantir transparência, qualidade dos produtos e os direitos do consumidor durante Black Friday, o Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon-AP) inicia nesta terça-feira, 5, o ciclo de palestras “Comércio de Fim de Ano: Boas Práticas do Fornecedor”.

A ação tem o objetivo de promover, junto aos fornecedores, boas práticas comerciais na relação de consumo, desenvolvendo um ambiente respeitoso principalmente durante as festividades que marcam época, como Natal e o Ano Novo.

Local: Macapá Shopping

Data: 05/11/2024 às 8h30

Endereço: Avenida Leopoldo Machado, no bairro Trem

