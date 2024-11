Sebrae promove cerimônia de premiação dos vencedores estaduais do Desafio Liga Jovem 2024

Evento reúne professores, estudantes e representantes das instituições das equipes vencedoras. O Desafio Liga Jovem contribui para desenvolver competências empreendedoras juvenil, incentivando estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Superior

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), promove a cerimônia de premiação dos vencedores estaduais do Desafio Liga Jovem 2024. O Desafio Liga Jovem, promovido pelo Sebrae, fortalece o empreendedorismo juvenil e a desenvolverem competências empreendedoras que ampliem a visão de futuro e o impacto social. O evento de premiação acontecerá na sede do Sebrae em Macapá, no Centro de Educação Empreendedora, na Sala 1, na próxima terça (19), às 8h30.

Segundo o gerente de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE), Maikon Richardson, os jovens inspiram outros jovens a tomarem as rédeas de ideias e assumir o papel de transformar do próprio futuro.

“No Desafio Liga Jovem, não apenas fortalecemos o empreendedorismo, mas plantamos a semente de uma nova geração de líderes e inovadores no Amapá. Cada projeto aqui representa mais do que uma solução ou um negócio — eles representam o compromisso de nossos jovens com um futuro mais sustentável, humano e consciente. Parabenizo a todos os participantes e seus orientadores pelo empenho, criatividade e coragem. São a prova de que a educação e o empreendedorismo podem, juntos, transformar realidades. Seguimos, torcendo por cada etapa conquistada”, disse o gerente Maikon Richardson.

Neste ano, o Amapá contou com 78 equipes inscritas, das diversas instituições escolares, das quais 20 projetos foram aprovados para as seletivas nas etapas estadual, regional e nacional.

Os 4 projetos foram selecionados como vencedores estaduais, aptos para concorrer a etapa regional, entre eles, Projeto APP Medicina Natural, Tema – Saúde e Bem-Estar, Inovação, Inclusão; professora orientadora – Kerollaine Barros, Colégio Amapaense (Macapá); Projeto Receduc – Reciclando e Educando, Tema – Meio Ambiente e Sustentabilidade; professor orientador Marcos Ribeiro, Escola Estadual Prof.ª Maria Cristina Botelho Rodrigues (Porto Grande); Projeto Anpracaíba, Tema – Saúde e Bem-Estar; professora orientadora Leila Ribeiro, Instituto Federal do Amapá (Ifap – Campus Macapá); Projeto Apeîara Mapas, Tema – Inclusão Social e Direitos Humanos; professora orientadora Leila Ribeiro, Instituto Federal do Amapá (Ifap – Campus Macapá).

Para a etapa Regional tivemos como vencedor o Projeto Apeîara Mapas, professora orientadora Leila Ribeiro, Instituto Federal do Amapá (Campus Macapá) que representará o Amapá na Etapa Nacional, que ocorrerá presencialmente em São Paulo – SP de 26 a 29 de novembro, onde serão anunciados os campeões nacionais.

Coordenação

O Projeto Desafio Liga Jovem é coordenado pelo gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Maikon Richardson; e pela gestora estadual, Marília Correia e Nelma Pires.

Parceiros

A cerimônia de premiação dos vencedores estaduais do Desafio Liga Jovem 2024 tem como parceiro o Governo do Estado do Amapá (GEA), por meio da Secretaria de Estado da Educação do Amapá (Seed); e o Instituto Federal do Amapá (IFAP), Campus Macapá.

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

