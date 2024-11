UFRJ abre vagas para curso remoto em cultura digital, com foco em mudanças climáticas

Em parceria com Ministério da Cultura, curso de extensão contará com mentorias e oficinas sobre IA e combate à desinformação. Participantes com 75% de carga horária cumprida receberão certificado da UFRJ; inscrições vão até a próxima quarta (13) e são gratuitas. Qualquer pessoa pode se inscrever, sem necessidade de escolaridade mínima e vínculo com a UFRJ

Estão abertas até 13 de novembro, as inscrições para o curso de extensão Redes de Formação em Cultura Digital – Labic Curitiba. A iniciativa é promovida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio da Pró-reitoria de Extensão, em parceria com o Ministério da Cultura (MinC).

De 13 a 16 de novembro, os inscritos vão participar de atividades e mentorias em formato remoto e síncrono. O curso de extensão online vai acontecer em paralelo à uma formação presencial realizada em Curitiba com 30 projetos locais selecionados. Entre os temas de destaque estão a crise climática, cidades inteligentes e Inteligência Artificial.



“Estamos seguindo para a terceira etapa do projeto de formação em Cultura Digital. O objetivo do Labic Curitiba é criar redes de formação e ação coletiva, possibilitando que projetos culturais, sociais e digitais ganhem força e visibilidade. Nesta edição, vamos integrar tecnologia, educação e inovação cidadã, promovendo trocas e desenvolvendo soluções que partem da própria comunidade, fortalecendo a cidadania digital e a participação ativa”, explica Ivana Bentes, pró-reitora de Extensão da UFRJ.

Encontros, oficinas e mentorias

As iniciativas selecionadas receberão apoio de mentores, professores, empreendedores, estudantes, especialistas e convidados, durante o período de realização da ação. Todas as atividades são gratuitas.

Entre os mentores confirmados estão:

Claudio Miceli – professor da Coppe/UFRJ e especialista em IA;

– professor da Coppe/UFRJ e especialista em IA; João Paulo Meh l – fundador do Terraço Verde, do Coletivo Soylocoporti e idealizador do Propulsão Local e do Propulsão Cultural;

l – fundador do Terraço Verde, do Coletivo Soylocoporti e idealizador do Propulsão Local e do Propulsão Cultural; Miss Preta – influencer e vereadora eleita de Pinhais, no Paraná.

– influencer e vereadora eleita de Pinhais, no Paraná. Nina Da Hora – cientista da computação e hacker antirracista;

– cientista da computação e hacker antirracista; Rachel Bragatto – do Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação (INCT/IDDC), do Observatório das Eleições e especialista em democracia digital, participação política e cibercultura;

Além de acessar todo o conteúdo de mentorias e debates em tempo real, os participantes do curso poderão interagir com os mentores e trocar informações com os demais alunos.

Quem pode e como se inscrever?

Qualquer pessoa pode se inscrever, sem necessidade de escolaridade mínima e vínculo com a UFRJ. Os participantes que cumprirem 75% da carga receberão certificado de conclusão.

Para se inscrever, clique aqui.

Projetos do estado do Paraná selecionados em modalidade presencial receberão R$ 1 mil de incentivo

As 30 iniciativas locais do estado do Paraná selecionadas para a formação presencial receberão R$ 1 mil de ajuda de custo para realizarem suas ações. O recurso para a ação de formação é oriundo do MinC, por meio da Secretaria de Formação Cultural, Livro e Leitura (Sefli).



O projeto conta ainda com o apoio local da Universidade Federal do Paraná (UFPR), da Mídia NINJA, do Comitê de Cultura do Paraná, do Laboratório de Cultura Digital e do Coletivo Soylocoporti.

Serviço:

Redes de Formação em Cultura Digital – Labic Curitiba / Curso de extensão universitária

Inscrições: até 13 de novembro, pelo formulário

Quando? 13 a 16 de novembro

Transmissão: os encontros serão transmitidos pelo canal do YouTube da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ .

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...