Projeto nacional Transvê Poesias chega a Pracuúba, neste sábado (23)

Programação une literatura e preservação do meio ambiente. Acontece em todo o Brasil com intervenção poética e oficinas ecológicas

Neste sábado (23), o projeto nacional Transvê Poesias chega ao mnicípio de Pracuúba, estado do Amapá. A intervenção acontece na Escola Estadual Ernesto Pereira Colares, no centro da cidade.

A programação conta com palestras ambientais, Oficinas de Brinquedos Ecológicos, Vasos Ecológicos e puff com material Ecológico. Ao final das atividades ocorrerá uma exposição poética, com instalação de cerca de 180 garrafas recicladas com poemas de autores de todo o Brasil. Estão envolvidos na ação, 158 alunos dos 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental.

Foto: Mary Paes

A equipe de coordenação do projeto no município é formada pelos artistas e escritores Cricilma Ferreira, Luany Ferreira, Inácio Sena, Celeste Ferreira e Inácio Ferreira de Macapá.

A programação na escola, conta a participação da professora de Artes, Débora Bararuá, e tem apoio da coordenação da instituição de ensino, representada pelas coordenadoras Juliana Bitencourt e Luciana Bitencourt e da Direção da da unidade escolar, parceira do projeto.

Para Cricilma Ferreira, uma das coordenadoras do projeto no estado do Amapá, a expectativa é que os estudantes recebam a ação com entusiasmo, na construção de novos conceitos sustentáveis de preservação ambiental.

Serviço:

Projeto Transvê Poesias chega a Pracuúba

Data: 23 de novembro | Sábado

Horas: 10h30

Local: Escola Estadual Ernesto Pereira Colares

Av. São Pedro, 1158 – Centro, Pracuúba – AP

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

