Embrapa Amapá mobiliza produtores e técnicos para dinamizar avicultura agroecológica

O sistema semi-intensivo para criação e manejo de galinhas livres de gaiolas foi uma das tecnologias em destaque no “Seminário Estadual de Avicultura em Base Agroecológica: Alternativas para Segurança Alimentar”, realizado pela Embrapa Amapá nos dias 18 e 19/11, em Macapá (AP). O objetivo do evento foi discutir com vários segmentos as bases e desafios para desenvolver tecnologias inovadoras para esta cadeia produtiva. Participaram da programação, agricultores familiares, parlamentares, gestores públicos, empreendedores do setor de aves de postura, extensionistas, estudantes e professores.

O pesquisador Jorge Segovia, coordenador do Seminário, ressaltou os resultados positivos da Unidade de Referência Tecnológica (URT) em avicultura de base agroecológica mantida em parceria entre a Embrapa e o produtor Walter Cunha da Silva e seus familiares, na área denominada Horto Agroecológico Jardim Fazendinha, no distrito de Fazendinha, perímetro urbano de Macapá. “Atualmente já produzimos um esterco agroecológico sem compostos de antibióticos e agroquímicos, nada que possa contaminar a cama de aviário (serragem) de qualidade recomendada para a produção de hortaliças saudáveis”, destacou Segovia.

O experimento associa produção de hortaliças e criação de galinhas para produção de aves e ovos agroecológicos. “Temos um pasto exclusivo para as galinhas, com manutenção feita sem qualquer produto químico, e com sistema de piquetes de rotação. A galinha poedeira Embrapa 051 é muito produtiva tanto na parte de produção de ovos, quanto ao final do ciclo que é de um ano e quatro meses e fica pronta para o abate”, acrescentou Vicente Neto, um dos responsáveis pela manutenção do aviário.

Feira de produtos agroecológicos

Como parte da programação, foi realizada uma feira de produtos agroecológicos no hall do prédio de transferência de tecnologias da Embrapa Amapá, como oportunidade de vitrine viva e de comercialização para produtores familiares de produtos como hortaliças, ovos, mel, plantas, entre outros cultivados em distritos do município de Macapá.

O Seminário contou ainda com apresentações e debates, nos dois dias, em torno de experiências sobre princípios e normas de criações de galinha de postura em sistemas orgânicos e caipiras; avicultura de postura em assentamentos rurais no Distrito Federal; sanidade e princípios do bem-estar animal e melhoria da qualidade ambiental na avicultura de postura; autogestão e a expansão das práticas agroecológicas e orgânicas na avicultura e a inserção dos agricultores familiares no mercado; comportamento de galinhas de postura linhagem Embrapa 051 em sistema caipira no Amapá; produção de galinhas e ovos caipira Embrapa 051 no Horto agroecológico Jardim Fazendinha; empreendendo na avicultura amapaense; e execução do Programa de Aquisição de Alimentos.

Emenda do Senador Lucas Barreto

O evento foi realizado no escopo do projeto de inovação tecnológica, custeado com recursos de R$ 400 mil de emenda parlamentar do Senador Lucas Barreto (PSB/AP), que consiste no sistema de criação e manejo de galinhas poedeiras Embrapa 051. O parlamentar esteve no Seminário, participou da mesa de abertura, e enfatizou seu compromisso em continuar investindo no avanço das pesquisas e transferência de tecnologias da Embrapa para aprimorar diversas cadeias produtivas do Amapá. Em oportunidade anterior, Lucas Barreto visitou o aviário instalado no distrito de Fazendinha, e constatou a evolução das 400 poedeiras coloniais Embrapa 051. Estas aves são galinhas híbridas, resultantes do cruzamento entre linhas Rhode Island Red e Plymouth Rock Branca, selecionadas na Embrapa Suínos e Aves (Concórdia / Santa Catarina).

O Chefe-Geral da Embrapa Amapá, Antonio Claudio Almeida de Carvalho, ressaltou as características desta linhagem como adequadas para o incentivo ao segmento da agricultura familiar, por serem rústicas se adaptam bem aos sistemas menos intensivos. Com isso, pequenos produtores rurais têm acesso a uma tecnologia que consiste em genética avançada, que proporciona aumento de produtividade na postura e a agregação de valor pela venda da carcaça para consumo, conforme material de divulgação da Embrapa 051.

Também prestigiaram o evento na Embrapa Amapá, a Superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) no Amapá, Mônica Moreira; o Superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) no Amapá, Van Vilhena; o Deputado Estadual Lorran Barreto; o Secretário Estadual de Desenvolvimento Rural do Amapá, Rafael Teixeira; o Diretor-Presidente da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Amapá (Diagro), Álvaro Silva; e o Secretário Municipal de Agricultura de Macapá, Juliano Del Castilho.

Links das transmissões das apresentações no canal da Embrapa no Youtube:

Dia 18/11/ 2024 – https://www.youtube.com/watch?v=6SzOQMlCFA4&t=43s

Dia 19/11/ 2024 – https://www.youtube.com/watch?v=a5txytNE7e0—

Dulcivânia Freitas, Jornalista DRT/PB 1063-96

Núcleo de Comunicação OrganizacionalEmbrapa Amapá

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Macapá/AP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...