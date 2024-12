Plataforma Limpa Nome da Serasa reúne 21 milhões de dívidas de empresas brasileiras

No Estado do Amapá, são mais de 22.956 mil empresas devedoras, representando 0,3% do total nacional.

Mais de 7 milhões de CNPJs podem terminar o ano como devedores, segundo dados da Serasa. Esses PJs (Pessoa Jurídica) somam 21 milhões de dívidas, numa média de três por empresa.

Disponibilizadas na plataforma Limpa Nome, da Serasa, as dívidas CNPJ também podem ser pagas com descontos de até 99%, nas mesmas condições oferecidas pelo mutirão nacional liderado por Serasa e Febraban.

Duplo endividamento

Pelo site ou aplicativo da Serasa é possível consultar as ofertas disponíveis e reunir os acordos em um só boleto ou chave Pix. Pelo menos 6,8 milhões de pessoas estão duplamente endividadas, tanto no CNPJ quanto no CPF. O Feirão que reúne mais de 1 mil marcas é a oportunidade de empreendedores limpar o nome da sua empresa e o pessoal ao mesmo tempo.

“A impressionante adesão dos brasileiros ao maior Feirão Limpa Nome já realizado no país pode servir de inspiração para que os empreendedores endividados também aproveitem a oportunidade”, propõe Thiago Ramos, especialista da Serasa em finanças. “Nunca as condições estiveram tão propícias para negociar débitos das empresas como desta vez, num mutirão que reúne mais de 1 mil empresas parceiras de todos os segmentos da economia nacional”, complementa Ramos.

No Amapá, são 22.956 mil CNPJs devedores que acumulam 87.262 mil dívidas, representando 0,4% do total nacional.

Como regularizar débitos da sua empresa no Serasa Limpa Nome?

Para aproveitar as ofertasse negociar as dívidas no CPF e no CNPJ, consumidores de todo o país podem consultar os canais oficiais da Serasa e negociar com descontos do Feirão Limpa Nome até 20 de dezembro.

· Site: http://www.serasalimpanome.com.br

· App Serasa no Google Play e App Store

· WhatsApp 11 99575–2096

Confira o passo a passo:

1º Passo – Baixe o app:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado, tanto para ofertas do CPF quanto do CNPJ. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.

3 º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Fechar acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao concluir, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

