60% dos brasileiros iniciam planejamento financeiro da aposentadoria com apenas cinco anos de antecedência, revela Serasa

Alimentação é o maior gasto de quem já se aposentou, mas custos com a saúde vêm logo em segundo lugar.

Para marcar a passagem do Dia do Aposentado, neste 24 de janeiro, a Serasa revela uma radiografia financeira desenhada a partir de uma pesquisa especial. Produzida pelo Instituto Opinion Box, a pesquisa revela que 64% dos consumidores que recebe a aposentadoria considera o valor recebido aquém do necessário e causa de queda no padrão de vida.

Uma das razões dessa percepção é a falta de planejamento: 37% dos aposentados admitem que não se planejaram para esse momento Pelo menos 23% dos entrevistados prestes a se aposentar (em até dois anos) admite que não estão se planejando e outros 41% se planejam em partes (ou seja, podem ter iniciado um investimento, mas não seguiram à risca).

Ainda de acordo com o levantamento, 6 em cada 10 pessoas prestes a se aposentar só passaram a se organizar financeiramente nos últimos cinco anos, enquanto 70% passaram a complementar o salário com outra renda, no mesmo período.

“É fundamental que o trabalhador prestes a se aposentar se planeje financeiramente, prevendo os possíveis ganhos e gastos que devem ocorrer ao longo dos anos, principalmente, para aqueles que desejam parar de trabalhar logo após começarem a receber o benefício”, alerta Thiago Ramos, especialista da Serasa em educação financeira. “Para quem já se aposentou, mas ainda possui dificuldades, o ideal é criar um controle financeiro e estabelecer um fluxo de acordo com a sua realidade”, sugere Ramos.

Objetivo: quitar dívidas

O estudo, que ouviu 1.052 brasileiros, ainda aponta que 37% dos aposentados têm algum tipo de dificuldade para manter as contas essenciais em dia. Por isso, 53% dos aposentados continuam trabalhando a fim de complementar a renda e 43% dizem que é para “manter um estilo de vida ativo”. Para os que permanecem no mercado de trabalho, os principais desejos são o de quitar as dívidas (40%), viajar (35%), aproveitar o tempo livre (33%) e ajudar os familiares (26%).

Mesmo com o benefício, a preocupação com a vida financeira continua em evidência: 48% sentem instabilidade financeira, 45% sentem que têm maior risco de endividamento e 49% têm receio de precisar de ajuda. Além disso, 6 em cada 10 aposentados já precisaram buscar crédito ou empréstimo para auxiliar nas despesas essenciais – entre os principais gastos desse grupo estão alimentação e supermercado, saúde e remédios.

Metodologia

Realizado em parceria com o Instituto Opinion Box, o levantamento da Serasa ouviu 1.052 brasileiros aposentados e prestes a se aposentar, em janeiro de 2025.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...