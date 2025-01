Universidade do Estado do Amapá promove simpósio para debater o design na Amazônia

Essa é a quarta edição do encontro promovido pela Ueap, que acontece durante dois dias, no auditório central, com início às 13h30, desta terça-feira, 28.

A Universidade do Estado Amapá (Ueap) realiza durante dois dias o 4° Simpósio de Design com o tema: “A Amazônia como potência cultural e visual para o design”. O evento, que inicia nesta terça-feira, 28, a partir das 13h30, pretende desenvolver a compreensão, por meio de debates e oficinas, de como o design dialoga com a realidade sociocultural do Amapá.

A programação, no auditório central da universidade e no Centro Educacional Profissional Graziela Reis de Souza, vai contar com participação de docentes, estudantes e profissionais da área, que além de oficinas, também irão promover palestras e apresentações de trabalhos acadêmicos para expor experiências e dialogar aspectos do design no estado.

“Trabalhamos nesse Simpósio para buscar uma nova identidade que o design vem apresentando no estado. E agora vamos transmitir que essa área é um viés de transformação para a realidade socioeconômica do Amapá, onde podemos realmente, a partir dele, transformar a realidade de muitas comunidades, muitas pessoas e tornar o estado em uma potência econômica e de conhecimento”, disse o coordenador do curso de Tecnologia em Design da Ueap, Rodrigo de Aquino.

Entre os convidados, estão o artista plástico e grafiteiro, Miquéias “Kash” Alves, que vai falar sobre a atuação desse movimento artístico na Amazônia, e também a designer de moda e empreendedora, Leya Oliveira, que vai compartilhar sua jornada profissional e discutir a importância da moda sustentável focada nas raízes de nossa região.

O Simpósio ainda terá apresentações artísticas, como a performance teatral: “A voz do rio” da atriz Jessica Taís, no primeiro dia do evento. Já, no segundo e último dia, na quarta-feira, 29, o grupo amapaense de “reggaeton” e outros ritmos latinos, Maniva Venenosa, encerra com muito “swing” a programação do encontro.

Para os participantes que pretendem receber o certificado de presença no evento e também ingressar nas oficinas, basta se inscrever gratuitamente no link: CLIQUE AQUI

Confira a programação completa:

Terça-feira, 28

Local: Auditório da Ueap

13h30 – 14h: Credenciamento

14h – 14h30: Mesa de abertura (Rodrigo de Aquino, Danielly Florêncio, Débora Jamilly e Vitória Bittencour)

14h30 – 15h: Apresentação Artística (Jéssica Thaís)

15h – 16h: Palestra: Somos um rio: a nova identidade visual do curso de Design (Cibely Figueiredo, Olívia Ferreira, Paulo Monteiro e Guilherme Ferreira)

16h – 17h: Palestra: Mulheres desdobráveis: a diagramação do livro em outros fazeres (Angelita Carvalho e Karol Levy)

17h – 17h30: Coffee Break

17h30 – 18h30: Palestra: Art pop tucuju (Jeriel Luz)

18h30 – 19h30: Palestra: Fotografia de arquitetura na prática (Raysa Oliveira e João Magnus)

19h30 – 20h30: Palestra: Graffiti Amazônica (Miqueias “Kash” Alves)

Quarta-feira, 29

Manhã

Local: Escola Estadual Graziela Reis de Souza

As oficinas acontecerão no horário de 9h às 12h, com limite de 20 pessoas em cada uma, com inscrições abertas até o dia 29/01.

Laboratório de Design

Oficina 1: Storyboard (Igum D’jorge)

Sala 6

Oficina 2: Edição de vídeos criativos (Karol Levy)

Sala de pranchetas

Oficina 3: Criação de coleções e linhas de produtos (Jorge Duarte)

Tarde

Local: Auditório da Ueap

14h30 – 15h: Projetos de pesquisa e extensão do curso de design (Pedro Simon)

15h – 16h: Palestra: Do ateliê ao mundo: design e cultura (Hugo Farias)

16h – 17h: Palestra: A identidade visual da Amazônia: aplicação em design de interiores (Helenamaria Ferreira)

17h – 18h: Palestra: Inovações sustentáveis e valorização da cultura Amazônica em revestimentos de alto padrão (Daiane de Souza)

18h – 18h30: Coffee Break

18h30 – 19h30: Palestra: Raízes que inspiram: a Amazônia como diferencial no design de moda (Leya Oliveira)

19h30 – 20h30: Palestra: A cultura nortista como referência para criação de moda no Amapá (Fernanda Bastos)

Foto de capa: Maksuel Martins

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...