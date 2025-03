Governador Clécio Luís busca investimentos para desenvolvimento sustentável do Amapá em encontro com empresas internacionais

Organizada pela Força-Tarefa de Clima e Florestas dos Governadores, a reunião de trabalho abordou temas como inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico.

Em uma oportunidade estratégica para atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável no Amapá, o governador Clécio Luís reuniu-se, nesta segunda-feira, 17, com representantes de empresas internacionais de diferentes setores, visando a implementação de possíveis parcerias e iniciativas inovadoras para o estado.

Ao dar as boas-vindas aos empresários, Clécio Luís destacou a trajetória histórica do Amapá, enfatizando os baixos índices sociais, que contrastam com o grande potencial do estado em matéria-prima, tanto na forma natural quanto para transformação, ressaltando a geração de negócios, emprego e renda como o caminho para o desenvolvimento integral do estado.

“Nós queremos transformar vocês [investidores] em pessoas capazes de compartilhar essa mensagem com o mundo, no ambiente empresarial, e atrair mais investidores, virar essa chave e alinhar os índices para gerar um desenvolvimento adequado à nossa realidade. Não existe fórmula mágica para desenvolver o Amapá, mas acredito que o caminho seja transformar nossa sociobiodiversidade em produtos, serviços e negócios”, destacou Clécio Luís.

O encontro foi organizado pela Força-Tarefa de Clima e Florestas dos Governadores (GCFTF), uma rede de governos comprometida com o combate às mudanças climáticas, com o objetivo de fornecer uma base sólida para a cooperação em áreas-chave como política climática, financiamento, troca de tecnologia e pesquisa, buscando soluções inovadoras para enfrentar desafios globais.

Renato Ramalho, fundador e presidente da KPTL, gestora especializada em investimentos em inovação com mais de 20 anos de atuação no Brasil, destacou as grandes oportunidades para acelerar as iniciativas de empreendedorismo e investimentos em empresas de base tecnológica, aproveitando os ricos ativos naturais do estado, além de explorar as novas fronteiras de óleo e gás, com ênfase na exploração de petróleo na Margem Equatorial.

“O nosso papel aqui junto aos diferentes braços dentro do Governo do Estado é contribuir para que esses investimentos atendam a uma demanda de curto prazo, ajudando a trazer riqueza para a população com proteção florestal. Estamos muito animados e acreditamos que tem tudo para dar certo. O Amapá, mais uma vez, será pioneiro, assumindo um papel de protagonismo entre as iniciativas da Região Norte do Brasil”, afirmou Ramalho.

Durante o encontro, Gregory Maitre, presidente da MORFO, empresa francesa especializada em soluções para a restauração de ecossistemas florestais nativos, compartilhou sua experiência em projetos de restauração ecológica, destacando a importância de envolver populações nativas, além de abordar temas como sementes, restauração ecológica, programas para a COP 30 e o desenvolvimento de projetos de crédito de carbono no Amapá.

“Tivemos uma conversa muito produtiva em tentar desenvolver projetos de restauração que incluam justamente populações nativas, dentro desse processo de geração de valor da restauração. Falamos de sementes, em restauração ecológica, em programas possíveis para a COP 30 e projetos de futuro como o projeto de crédito carbono aqui no Amapá. Quero agradecer ao Governo do Estado pelo convite, e eu acho que foi muito produtivo”, disse Maitre.

Também participaram do encontro a empresa BH26, representada por Isaac Suton, especializada em assessoria para gestoras de recursos naturais, com foco em fundos florestais, agrícolas, de carbono, entre outros, e a empresa francesa Phytorestore, representada por Vitor Terris, pioneira mundial no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para a recuperação ambiental por meio do uso de plantas.

Foto de capa: Maksuel Martins/GEA

Agência de Notícias do Amapá

