Procon Amapá inicia fiscalizações em empresas que comercializam produtos de de ovos de Páscoa

Após as datas carnavalescas, o comércio se prepara para as comemorações da Páscoa. Buscando orientar os fornecedores, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AP), inicia a partir desta terça-feira, 18, a operação “Semana Santa”, a atividade fiscalizatória faz parte do calendário de ações do Procon e percorrerá o centro comercial de Macapá e Santana.

Nesta primeira fase, a equipe de fiscalização iniciará inspecionando empresas que comercializam embalagens e produtos para a confecção de ovos de Páscoa. É a primeira vez que esse segmento receberá o Procon, por este motivo, a atividade terá caráter educativo. Até a proximidade da Páscoa, diversos segmentos entrarão no cronograma do instituto.

Local: Procon Amapá

Data: 18/03/2025 às 9h0

Endereço: Avenida Padre Júlio, nº 2915-B, bairro Santa Rita

Agência de Notícias do Amapá

