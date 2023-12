Retrospectiva 2023: Governo do Amapá garantiu a realização de mais de 3,8 mil cirurgias ortopédicas com o programa Zera Fila

Iniciativa faz parte das medidas emergenciais adotadas para oferecer aos amapaenses melhores serviços de saúde, prioridade da atual gestão.

Desde janeiro de 2023, o Governo do Amapá garantiu a realização de 3.861 cirurgias ortopédicas no Hospital de Emergências (HE) e no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal) com o Programa Zera Fila, criado para reduzir a espera por atendimentos cirúrgicos nas principais unidades da rede pública estadual.

A iniciativa faz parte das medidas emergenciais adotadas para oferecer aos amapaenses melhores serviços de saúde, setor prioritário da atual gestão.

O Zera Fila tem como foco as cirurgias eletivas, aquelas que não são consideradas urgentes. O programa foi adotado após uma observação do Governo do Estado, onde constatou-se que, em muitos casos, pacientes aguardavam longos meses pelo procedimento, ocasionando a ocupação de leitos e corredores do HE.

“O maior problema do HE sempre foi a ortopedia, corredores lotados de pacientes aguardando meses pela cirurgia. Hoje, a realidade da nossa unidade é outra. Tem pacientes que dão entrada hoje e amanhã ou em até quatro dias realizam o procedimento. Em décadas, é a primeira vez que acontece esse registro”, relata o diretor da unidade, Emanoel Martins.

A cirurgia ortopédica é o tipo de procedimento realizado para corrigir doenças e deformidades dos ossos, sejam elas fraturas ou fissuras. Dentro desta especialidade, existem diversas variáveis que vão desde a correção de problemas crônicos até o atendimento emergencial, que é o caso do HE de Macapá.

“Os dados consolidados mostram que estamos no caminho certo, diminuindo a espera e oferecendo um melhor atendimento aos nossos pacientes. Isso é fruto do trabalho de uma gestão comprometida com a população do nosso estado”, afirma a secretária da saúde, Silvana Vedovelli.

Zera Fila no Hospital de Emergências

Desde janeiro, o Governo do Amapá já investiu R$ 17 bilhão na saúde pública. Somente no HE, o programa Zera Fila garantiu 2.937 procedimentos ortopédicos. Além do mutirão de cirurgias, a unidade de saúde recebe melhorias estruturais.

Já são mais de 80 espaços reformados e ampliados, entre ambientes como enfermarias, ambulatórios clínicos, banheiros, sala de medicação, sala vermelha, sala de curativos, ambulatório, recepção, sala de coleta, laboratório e posto de enfermagem. O prédio também teve todo o telhado trocado por um novo.

Os serviços realizados na estrutura do HE trouxeram mais conforto para quem está nas enfermarias. Entre as primeiras mudanças significativas realizadas em janeiro, estão a instalação de 45 centrais de ar, de novas janelas e bebedouros.

No Hcal, o Governo do Estado atuou na ampliação de 32 leitos com a abertura da enfermaria da Clínica Médica e reforma em três enfermarias, com cinco leitos cada. A unidade segue recebendo intervenções.

