GEA apresenta balanço da 7ª fase da ‘Operação Mute’, ação nacional contra comunicação ilícita em penitenciárias

Durante a atividade, foram revistadas 34 celas, movimentando mais de 580 detentos. Houve a apreensão de 34 aparelhos celulares e outros materiais proibidos dentro do Iapen.

Como parte das tratativas entre o Governo do Amapá e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para intensificação do combate à criminalidade no estado, na manhã desta segunda-feira, 24, foram apresentados os resultados das medidas adotadas na sétima fase da Operação Mute, contra a comunicação ilícita dentro do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) do Amapá.

A estratégia da Mute foi executada em dois prédios do complexo penitenciário: o “Anexo” e o “Cadeião”, resultando na varredura intensiva dos principais pavilhões. Foram revistadas 34 celas, movimentando mais de 580 detentos. A ação contabilizou a apreensão de 34 aparelhos. Foram encontrados ainda 95 porções de entorpecentes, 92 estoques e outros materiais perfurocortantes, além de duas balanças de precisão, carregadores e fones de ouvido.

No Amapá, os trabalhos operacionais ocorreram durante quatro dias e contaram com a mobilização de 159 policiais penais estaduais, com o apoio de policiais penais federais e de outras forças da Segurança Pública do estado, como da Polícia Militar, com o Canil do Batalhão de Operações Especiais (Bope), e da Polícia Civil, através da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core/PC).

A Operação Mute, coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça (Senappen/MJ), tem abrangência nacional e foi realizada simultaneamente em 26 capitais brasileiras, com o objetivo de combater a comunicação ilícita das organizações criminosas dentro das unidades prisionais e, com isso reduzir os índices de violência, através da apreensão de aparelhos celulares que ingressam de forma proibida no sistema penitenciário e são utilizados pelas facções como ferramentas para articular o cometimento de delitos fora dos muros da penitenciária.

“Trabalhamos de maneira integrada com outras instituições da segurança pública do Amapá e, graças a esse esforço conseguimos fazer uma revista tanto nos pavilhões do semiaberto, como também nos pavilhões do regime fechado. Nesta sétima edição já pudemos contar com o reforço do efetivo com os 250 policiais penais que foram empossados recentemente, o que nos permitiu fazer essa grande operação”, explicou Luis Carlos Gomes Jr, diretor do Iapen.

Apreensão extra muro

O diretor Luis Carlos explica que é comum que criminosos tentem de várias formas inserir novos aparelhos celulares dentro do Iapen após as operações e revistas de rotina, e devido a este fato, a segurança fica atenta a essas possíveis ações.

Exemplo desse trabalho de fiscalização e monitoramento constante foi a apreensão, na madrugada de domingo, 23, de 39 celulares que, segundo averiguação dos policiais penais, seria arremessado por cima do muro da instituição.

“Em consequência dessa operação, o que já temos como esperado é que, após todo trabalho de saturação dentro do sistema penitenciário, em seguida é feito pelos criminosos a tentativa de inserir novos aparelhos celulares no Iapen e, na madrugada desta segunda-feira, os policiais penais identificaram um veículo em atitude suspeita próximo ao Iapen, e durante a abordagem estavam dentro desse veículo, dois menores de idade com posse de 39 aparelhos celulares, nossa maior apreensão extra muro. Resultado direto do trabalho da Polícia Penal, que se inicia durante as fases da Operação Mute e segue em monitoramento para impedir novas tentativas de introdução de aparelhos no presídio”, garantiu o diretor.

Agência de Notícias do Amapá

