Itacoatiara recebe evento gratuito com pesquisas científicas e palestras sobre Tecnologia e Inovação

Depois de impactar mais de mil pessoas com a sua realização em Manaus, um dos principais eventos de Tecnologia e Inovação do Amazonas, a Super Tech Week (STW) 2025 acontecerá nesta quinta e sexta-feira, dias 27 e 28 de março, em Itacoatiara (a 250 quilômetros da capital). A programação inclui apresentações de pesquisas científicas, competição de cálculos matemáticos e palestras com profissionais renomados. As inscrições são gratuitas, abertas ao público e podem ser feitas pelo link: www.sympla.com.br/produtor/super-tech-week.

As atividades ocorrerão no Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 3.863, bairro Tiradentes.

A STW é uma programação do Projeto Super, uma iniciativa da UFAM, e vai exibir os principais avanços tecnológicos e as pesquisas desenvolvidas por estudantes de Graduação e Pós-Graduação.

Iniciado em 2020, consolidou-se como uma iniciativa essencial para impulsionar avanços tecnológicos, promover transformação social e fortalecer a formação acadêmica. Além disso, durante a pandemia e nos anos seguintes, o projeto teve um papel crucial ao auxiliar na permanência de estudantes no ensino superior por meio de bolsas, além de contribuir diretamente para a renda familiar de muitos e aproximar a universidade da comunidade.

“A Super Tech Week vai mostrar os trabalhos dos alunos, que se dedicaram muito para realizá-los. Além disso, temos um diferencial: muitos estudantes vêm de municípios vizinhos para estudar em Itacoatiara, o que reforça a importância do projeto na construção de uma jornada acadêmica diferenciada”, comenta Fabíola Nakamura, coordenadora geral do Projeto SUPER e da STW.

Destaques da programação

Entre as atividades confirmadas está o “Rei e Rainha da Derivada”, uma competição que reúne estudantes e professores do Ensino Superior para a resolução de questões de Cálculo, além de divulgar novas técnicas de ensino-aprendizagem aplicáveis em sala de aula.

O público também poderá conferir mostras de banners e apresentações de pesquisas científicas, com temas como Experiência do Usuário, Tecnologia na Educação, Informática na Saúde, Segurança da Informação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

Outro destaque da programação são as palestras. Na quinta (27/3), às 15h, o público acompanha “Meu Futuro na Indústria e nos Serviços: competências e habilidades para liderar a Transformação Digital”, ministrada por Enzo Morosini Frazzon, professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e coordenador do grupo de pesquisa Laboratório de Sistemas Produtivos e Logísticos Inteligentes (ProLogIS).

Já na sexta (28/3), a partir das 12h, acontece a palestra “Da Sala de Aula ao Mundo Real: minha jornada com Dados e Aprendizado de Máquina”, apresentada por Romário Lira Batista, Me. em Informática e pesquisador do Instituto Eldorado.

A programação completa e mais informações estão disponíveis no site oficial da STW: https://stw.super.ufam.edu.br/.

Projeto SUPER

O SUPER é um projeto da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em parceria com a Samsung que visa fomentar a capacitação, a pesquisa e a inovação em cursos de áreas tecnológicas da UFAM. No campus de Manaus, o projeto abrange 11 cursos de graduação, incluindo Ciência da Computação, Engenharia Elétrica (Eletrônica, Telecomunicações e Eletrotécnica), Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Engenharia de Produção e Design. Já no campus de Itacoatiara, são contemplados os cursos de Engenharia de Produção, Engenharia de Software e Sistemas de Informação.

