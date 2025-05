Inscrições para Mestrado em Direito em cooperação TJAP e UFRJ finalizam nesta quinta-feira, 8 de maio

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), por meio da Escola Judicial do Amapá (EJAP), em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGD/UFRJ), informa que o Processo Seletivo para o “Curso de Mestrado em Direito – 2025.2” encerrará suas inscrições nesta quinta-feira (8). O Edital 152/2025 oferta 24 vagas, todas destinadas a profissionais do TJAP e instituições parceiras e os interessados podem acessar o edital completo e realizar a inscrição no site do PPGD/UFRJ.

O mestrado, com inscrições iniciadas em 3 de março de 2025, é gratuito e pretende contribuir para o desenvolvimento e a qualificação de magistradas, magistrados, servidoras e servidores que atuam no Sistema Judiciário. Para se inscrever, é necessário comprovar os vínculos profissionais citados acima, ter diploma de graduação em Direito entre outras informações (informações completas diretamente no edital). O processo seletivo é composto por diversas etapas, incluindo análise de currículo, prova escrita e entrevista.

Com duração de 24 meses, distribuídos em quatro semestres letivos, este Mestrado em Direito terá aulas ministradas de forma presencial e tem foco em Teorias Jurídicas Contemporâneas, oferece três linhas de pesquisa:

Sociedade, Direitos Humanos e Arte; Teorias da Decisão, Interpretação e Justiça; Democracia, Instituições e Desenhos Institucionais.

A iniciativa atende ao disposto no artigo 5º da Lei Complementar Estadual nº 0028, de 12 de maio de 2005, e à Resolução nº 0028 – EJAP, de 1º de agosto de 2005, do próprio Tribunal, que determinam a necessidade de formação e aprimoramento técnico-jurídico de magistrados e servidores.

Em caso de dúvidas, o candidato deve procurar a Secretaria do PPGD por meio do e-mail exclusivo dedicado a este Processo Seletivo: requerimentoppgd@direito.ufrj.br.

