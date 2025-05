Plataforma conecta consumidores a negócios da floresta e impulsiona impacto socioambiental na Amazônia

Consumidores que desejam apoiar negócios de impacto e contribuir para a conservação da biodiversidade e o fortalecimento de comunidades tradicionais na Amazônia agora têm uma opção virtual para conhecer novos produtos e serviços. O Impact Hub Manaus lançou o site labdeimpacto.com.br como uma “vitrine de produtos da floresta”, a plataforma online reúne mais de 20 negócios de impacto participantes do programa de aceleração Lab de Impacto.

Marcus Bessa, cofundador do Impact Hub Manaus, explica que a iniciativa busca ampliar os resultados dos negócios acelerados. “É fundamental que haja um investimento arrojado de capital externo, para que os negócios possam desenvolver seus produtos e negócios. Depois disso, vem o processo de conquistar o espaço no mercado e fidelizar clientes. Entendemos que há diferentes formas de apoiar, e ao lançarmos o site como uma ‘vitrine’ estamos abrindo mais uma porta para o desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal”, compartilha.

Mais de 20 negócios já estão disponíveis na plataforma e a proposta é aumentar cada vez mais as opções para o público. São eles: Adubo Sustentável, Ateliê Derequine, Ateliê Yawa, Bactolac, Cacau Raíz, Cacauaré, Carne de Jaca, COOPAITER (Cooperativa de Produção do Povo Indígena Paiter Suruí), Flor de Jambu, LabAQUA-i, Mawé, Museu Paiter A Soe, Sabor dos Sonhos, Sapopema Biojoia, Taberna da Amazônia, Turismo Ubim, Vitrum, Yanciã, Amazon Nano Forest e Cantinho da Amazônia.

Os negócios são impulsionados pelo “Lab de Impacto”, o programa de aceleração do Impact Hub Manaus realizado em parceria com a Bemol, Singulari Consultoria e a Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA). A jornada oferece formação especializada, mentorias, conexões estratégicas com o mercado e capital semente. Em três edições, em 2023, 2024 e 2025, o programa recebeu 319 inscrições de negócios de impacto em fase de Piloto ou MVP (do inglês, “Minimum Viable Product”) que atuam em algum dos nove estados da Amazônia Legal.

Bessa reconhece que ainda há desafios, mas celebra o avanço. “Este é mais um passo importante para aproximar o público consumidor dos negócios de impacto e dos produtos sustentáveis da Amazônia Legal”, conclui.

