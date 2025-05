Sistema Comércio movimenta Macapá com programação gratuita neste fim de semana

Semana S reúne palestras, oficinas, ações sociais e shows totalmente gratuitos para a população

A capital amapaense será palco, nos dias 16 e 17 de maio, da Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, evento gratuito promovido pelo Sistema Comércio — por meio da CNC, Federações, Sesc e Senac — com apoio dos sindicatos empresariais. A programação inclui palestras, oficinas, shows, ações sociais e experiências interativas voltadas a empresários, trabalhadores do comércio, estudantes e à população em geral.

A iniciativa celebra o setor que mais gera empregos e oportunidades no estado, e neste ano ganha ainda mais relevância com a sanção da Lei nº 3.190/2025, que institui oficialmente o Dia S do Comércio no Amapá, a ser comemorado anualmente em 16 de maio.

Reconhecimento oficial ao setor

A nova lei, sancionada pelo Governo do Estado no último mês, teve autoria da deputada estadual Edna Auzier e apoio do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Amapá. A cerimônia contou com a presença do governador Clécio Luís, da deputada, do presidente do Sistema, Ladislao Monte, além de autoridades, empresários e colaboradores. Para o presidente Ladislao, a conquista representa um importante passo no fortalecimento do comércio, dos serviços e do turismo no estado.

Programação intensa e atrações nacionais

A abertura oficial será nesta sexta-feira (16), às 14h, no auditório do Senac Amapá, no centro de Macapá. A cerimônia contará com vídeo do presidente da CNC, Dr. José Roberto Tadros, e pronunciamento de lideranças do setor.

A programação do primeiro dia é exclusivamente voltada aos empresários locais e inclui palestra sobre a Reforma Tributária nas Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana, com Albert Jonatas; o lançamento do documentário As Castanheiras: Território e Memória; e o circuito de corridas binacional.

Também sobem ao palco o professor e futurista Gil Giardelli, com a palestra “Navegando no Futuro: Gestão, Estratégia e Inovação com a IAM”, e o campeão olímpico de vôlei Giba, com a palestra “Superação de Desafios – Mudanças”. Ao fim da noite, haverá happy hour com a cantora Hanna Paulino, coquetel volante e exposições.

No sábado (17), o Senac será tomado por vitrines temáticas e experiências práticas nas áreas de tecnologia, saúde, gastronomia, moda, beleza e sustentabilidade. Oficinas de inteligência artificial, segurança cibernética, culinária gourmet, automaquiagem, spa dos pés e outras vivências fazem parte da programação.

Enquanto isso, o Sesc Amapá promove atividades de educação inclusiva, cultura, lazer, saúde e assistência social, como cortejo circense, teatro infantil, escovódromo, atendimentos em saúde e oficinas diversas. O Espaço HUB de Experiências concentrará serviços do Senac, Sesc, sindicatos e Instituto Fecomércio, além de ações como cortes de cabelo e massagens.

Encerramento na Praça da Bandeira

A Semana S termina com grande festa popular na Praça da Bandeira, no centro de Macapá. A partir das 19h de sábado (17), o público poderá curtir os shows gratuitos do Grupo Os Moreiras e da Banda Fruto Sensual, encerrando a programação com música e celebração.

Curtir isso: Curtir Carregando...