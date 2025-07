Dicas de livros para as férias: Muito além do digital, a leitura ainda é indispensável na formação das crianças

Com a chegada das férias escolares, educadores reforçam o apelo por uma pausa no consumo excessivo de telas entre crianças e adolescentes em casa. A leitura segue como aliada poderosa no desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, da linguagem e do vocabulário, da imaginação e da criatividade, da concentração e da atenção, além da empatia e do desenvolvimento socioemocional. Para Luciana Gomes, diretora institucional do Ensino Fundamental I do Colégio Visconde de Porto Seguro, criar rotinas de leitura desde cedo é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, além de contribuir na preparação das crianças para os desafios acadêmicos e sociais futuros.

Em uma era dominada por conteúdos audiovisuais sob demanda, como vídeos curtos, jogos interativos e plataformas digitais, como os pais podem contribuir para tornar os livros mais atraentes e significativos para as crianças?

A chave, segundo a diretora, está na mediação familiar, transformando a leitura em uma experiência emocionalmente positiva. Ler com a criança, com entonação, expressividade e carinho, fortalece o vínculo familiar e associa a leitura a um momento prazeroso. Luciana destaca que as crianças também aprendem pelo exemplo. Quando veem os pais lendo, seja um livro, jornal ou revista, entendem que a leitura é um hábito natural e valorizado no ambiente familiar.

Uma visita à uma biblioteca ou livraria propicia que a criança escolha títulos que dialoguem com os interesses do universo infantil, de acordo com a faixa etária — de adaptações literárias a obras contemporâneas que abordam emoções e sentimentos, amizade e convivência, diversidade cultural e inclusão, coragem, superação e autoconfiança, natureza e cuidado com o meio ambiente, imaginação, fantasia e criatividade, descobertas, ciência e curiosidades, entre outros temas. Vale usar a imaginação: encontros de leitura em família, troca de livros entre amigos, noite da leitura, dramatização de histórias ou até mesmo criação de um livro ou um diário de leitura.

Independentemente do formato, seja em páginas impressas, seja em e-readers, o mais importante é proporcionar à criança uma experiência literária prazerosa, significativa e constante. Em meio ao apelo incessante das tecnologias e do entretenimento imediato, cultivar o hábito da leitura é um gesto de resistência e cuidado. Ao ler, a criança desenvolve não apenas habilidades cognitivas, mas também a sensibilidade, a reflexão e a capacidade de se colocar no lugar do outro — atributos essenciais para a formação de leitores críticos, conscientes e preparados para os desafios do mundo contemporâneo.

E, claro, não poderiam faltar algumas sugestões de livros, de acordo com cada faixa etária, de autores clássicos e contemporâneos para enriquecer ainda mais a experiência e o prazer da leitura:

6 anos:

Kuján e os meninos sabidos , de Ailton Krenak e Rita Carelli: aborda a conexão entre a natureza e os seres humanos.

, de Ailton Krenak e Rita Carelli: aborda a conexão entre a natureza e os seres humanos. Árvores geniais , de Philip Bunting: uma obra que fala sobre a importância das plantas em nosso dia a dia e a cooperação entre as árvores.

, de Philip Bunting: uma obra que fala sobre a importância das plantas em nosso dia a dia e a cooperação entre as árvores. A escolinha do mar , de Ruth Rocha: uma narrativa sobre amizade e a importância de aceitar as diferenças.

, de Ruth Rocha: uma narrativa sobre amizade e a importância de aceitar as diferenças. Chapeuzinho Vermelho e o boto-cor-de-rosa, de Cristina Agostinho: um livro de aventura e diversidade cultural, a partir da clássica história Chapeuzinho Vermelho, em uma versão bem brasileira.

7 anos:

Madeline Finn e Bonnie , de Lisa Papp: uma temática contemporânea sobre vida familiar e social.

, de Lisa Papp: uma temática contemporânea sobre vida familiar e social. Socorro em: uma vida nada fácil , de Silvana Rando: narra as aventuras de uma jovem e os desafios da vida adulta, de forma nada convencional.

, de Silvana Rando: narra as aventuras de uma jovem e os desafios da vida adulta, de forma nada convencional. Lamparina, de Rafael Cabral: uma história sobre amizade, saudade e momentos difíceis, como o luto.

8 anos:

Bia na Árvore , de Ricardo Dreguer: uma obra sobre diversidade cultural, história e cultura afro-brasileira e africana.

, de Ricardo Dreguer: uma obra sobre diversidade cultural, história e cultura afro-brasileira e africana. O mágico de OZ , de L. Frank Baum: um clássico da literatura sobre família, amigos e importância das características socioemocionais.

, de L. Frank Baum: um clássico da literatura sobre família, amigos e importância das características socioemocionais. Kabá Darebu de Daniel Munduruku: um livro sobre diversidade cultural e indígena.

9 anos:

A casa na árvore com 13 andares , de Andy Griffiths: dinossauros voadores, bananas gigantes e até uma sereia – um livro de fantasia, aventura e humor.

, de Andy Griffiths: dinossauros voadores, bananas gigantes e até uma sereia – um livro de fantasia, aventura e humor. Meu avô alemão , Martin Wille: diversidade cultural e tradições dos povos que chegaram ao Brasil.

, Martin Wille: diversidade cultural e tradições dos povos que chegaram ao Brasil. O black power de Akin, de Kiusam de Oliveira: um livro sobre diversidade, legado histórico e identidade racial.

10 anos:

Alice no País das Maravilhas , de Lewis Carroll: um clássico da literatura que inspira muitas aventuras e reflexões.

, de Lewis Carroll: um clássico da literatura que inspira muitas aventuras e reflexões. Diário de Pilar na Amazônia – Urgente , de Pequena Zahar: um livro de aventuras sobre a importância da preservação do planeta.

, de Pequena Zahar: um livro de aventuras sobre a importância da preservação do planeta. O Jardim Secreto , de Flávia Lins e Silva, é uma obra sobre o poder transformador da magia, da natureza e da amizade.

, de Flávia Lins e Silva, é uma obra sobre o poder transformador da magia, da natureza e da amizade. Vila Ventura, de Rosana Rios: mistério e suspense sobre a natureza humana e suas escolhas pessoais

De 6 a 10 anos:

Natureza fora da caixinha, de Juliana Gatti Pereira Rodrigues e Beth P. Rodrigues: um livro sobre bem-estar e contato com a natureza.

Sobre o Colégio Visconde de Porto Seguro: Fundado em 1878, o Colégio Visconde de Porto Seguro é uma conceituada instituição de ensino do Brasil, com campus em São Paulo e Valinhos, que prima pela inovação educacional e pelo desenvolvimento de múltiplos talentos e competências dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, tanto no Currículo Internacional como no Currículo Bilíngue. Comprometido com uma ampla e sólida formação pluricultural e plurilinguística, conquistou diversas certificações internacionais, como o selo de Exzellente Deutsche Auslandsschule, do governo alemão, que qualifica o Porto como uma escola alemã de excelência no exterior; a da Fundação Alemã Casa do Pequeno Cientista e a da Rede de Escolas Associadas da Unesco. Em 2022, passou a ser reconhecido como uma Escola Internacional, conforme o termo de acordo internacional com o governo da Alemanha.

