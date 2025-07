Em Manaus, projeto abre inscrições para formação gratuita em Turismo de Base Comunitária

O projeto “Vivências Amazônicas” está com inscrições abertas para moradores e profissionais do bairro Centro Histórico, localizado na Zona Sul de Manaus, que tenham interesse em atuar com Turismo de Base Comunitária (TBC) no ecossistema regional. A formação será realizada de forma presencial no mês de agosto. As inscrições são gratuitas, limitadas e seguem até nesta quarta-feira, 30 de julho, pelo link: https://linktr.ee/instnacer.

O projeto “Vivências Amazônicas” é executado pelo Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Situação de Risco (NACER) e financiado pelo Termo de Fomento nº 032/2025, do edital nº 003/2025 da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult).

Podem participar pessoas que residem no bairro Centro Histórico, tenham 18 anos ou mais e disponibilidade para comparecer às aulas presenciais no auditório Mirante Lúcia Almeida, localizado na Av. Sete de Setembro, sempre das 18h às 21h.

A formação será dividida em três cursos: “Desenvolvimento e Capacitação do Ecossistema do Turismo Local”, nos dias 4 a 8 de agosto; “Empreendendo no Turismo”, entre 11 a 15 de agosto; e “Inclusão Digital e Marketing Pessoal”, nos dias 18 a 22 de agosto.

Cleslley Rodrigues, diretor do abrigo NACER e um dos organizadores da formação, recomenda a inscrição. “Atuar com turismo de base comunitária na Amazônia exige preparo. É preciso conhecer temas como legislação, logística, transporte e presença digital. Vamos abordar tudo isso e muito mais na formação”, afirma.

“Cada curso oferece 50 vagas. Por isso, recomendamos que os interessados se inscrevam nos três módulos. Juntos, eles formam um repertório mais completo para quem quer atuar no segmento”, reforça Rodrigues.

Ações em outros locais

O projeto “Vivências Amazônicas” também está atendendo moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo, localizado na Zona Leste. A formação finaliza na próxima sexta, dia 1º.

Já no mês de setembro, a iniciativa atenderá a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé, localizada na margem esquerda do Rio Negro, a menos de 25 quilômetros de Manaus.

No total, a expectativa é beneficiar mais de 270 pessoas com formação técnica e vivências culturais. “A formação ajuda a ampliar conhecimentos, reconhecer os saberes locais e estimular o desenvolvimento sustentável na região. Não perca essa oportunidade”, finaliza o diretor do abrigo NACER.

Curtir isso: Curtir Carregando...