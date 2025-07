Governo do Amapá avança nas obras de revitalização da Escola Estadual Raimunda Virgulino, em Macapá

Comunidade do Bairro das Pedrinhas recebe de volta uma escola com estrutura moderna à altura dos sonhos dos estudantes. Execução é coordenada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura.

A Escola Estadual Raimunda Virgulino, no bairro das Pedrinhas, em Macapá, está passando por uma transformação completa. O Governo do Amapá está conduzindo a obra de ampliação e revitalização do prédio escolar. A execução coordenada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), está dentro do cronograma e, no momento, entra na fase de pintura e acabamentos.

Com recursos provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDS), no valor de R$ 6.758.726,63, a instituição de ensino não está somente recebendo intervenções visual, estrutural e funcional, mas é pensada para o futuro e melhoria do ensino. O prédio recebeu limpeza geral, retirada de estruturas comprometidas, impermeabilização, revestimento de paredes, além de novas redes elétrica e hidráulica, que foram completamente reformuladas.

Os trabalhos incluem ainda forro em gesso, nova cobertura, que foi substituída por telhados termoacústicos, o que melhora o isolamento térmico e sonoro, reduzindo custos com energia e promovendo mais conforto para o ensino. Além disso, a escola ganhou um novo laboratório de informática e um refeitório para atender as necessidades dos alunos e professores, com piso tátil, rampas e corrimãos que garantem acessibilidade e segurança total.

Investimento em infraestrutura e abertura de oportunidades

Como em todas as obras, o Governo do Amapá também cria oportunidades. Aproximadamente 30 trabalhadores atuam na revitalização da escola, com profissionais como: pedreiros, carpinteiros, eletricistas, pintores, gesseiros, operadores de máquinas, vigilantes e ajudantes. Um time que movimenta a economia local, com geração de emprego e renda direta e indireta.

Quadra poliesportiva de primeira linha

O novo espaço para à prática esportiva também é destaque. A quadra poliesportiva da escola foi toda reformada, com cobertura metálica, sinalização apropriada, iluminação em LED, tabelas de basquete e traves de futsal. Tudo pronto para promover o esporte, a integração e a formação cidadã dos alunos.

Educação com estrutura digna

Com um projeto arquitetônico executado de acordo com todas as normas técnicas e pensado nos mínimos detalhes, a nova Escola Estadual Raimunda Virgulino representa mais que um estabelecimento de ensino, é um novo capítulo na vida dos estudantes, professores e da comunidade do bairro das Pedrinhas.

Agência de Notícias do Amapá

