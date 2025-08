Concurso Banco do Brasil: novas vagas e previsões para 2025

O Banco do Brasil segue como um dos empregadores mais desejados do país, atraindo milhares de candidatos. A última seleção, em 2022, teve mais de um milhão de inscritos, demonstrando o grande interesse em suas carreiras.

Atualmente, informações internas e análises de mercado indicam preparativos para um edital em 2025. A instituição financeira age com cautela, sem anunciar previsão oficial, o que pode ser uma estratégia para gerenciar expectativas enquanto o banco avança se organizando internamente para receber novas candidaturas.

Concurso Banco do Brasil: validade e convocação do último edital

O último concurso Banco do Brasil (Edital 2022/001) foi lançado em dezembro de 2022, com provas em abril de 2023. Sua validade, inicialmente de um ano, foi prorrogada até julho de 2025.

Para o cargo de agente comercial, o cadastro de reserva foi esgotado, sinalizando a necessidade de um novo concurso. Por outro lado, para agente de tecnologia, as convocações seguem em andamento. Em março, 450 aprovados foram chamados, e 1.041 candidatos ainda podem ser convocados até julho de 2025. Essa prorrogação da validade é estratégica para o banco, permitindo suprir necessidades enquanto planeja futuras seleções.

Confira um resumo do último concurso Banco do Brasil:

Edital lançado: 23 de dezembro de 2022

Validade prorrogada até: Julho de 2025

Vagas ofertadas: 4.000 imediatas + 2.000 para cadastro de reserva (CR)

Cargos: Agente Comercial e Agente de Tecnologia

Banca organizadora: Fundação Cesgranrio

Próximo concurso Banco do Brasil

Apesar da comunicação oficial cautelosa, diversos indícios apontam para um novo concurso Banco do Brasil em 2025. O banco confirmou estudos para um novo edital desde junho de 2024, visando suprir um déficit de funcionários. O levantamento de vagas e o processo de remoção interna já foram concluídos, indicando avanço nos preparativos.

Uma proposta de agosto de 2024 sugere até 7.200 vagas, possivelmente para “assistente de negócios e gerente de relacionamento”.

A Fundação Cesgranrio é a banca mais provável, com contrato prorrogado até dezembro de 2025, permitindo múltiplas seleções.

As previsões para a publicação do edital variam, mas convergem para 2025, possivelmente entre março e dezembro. Fatores como o contrato com a Cesgranrio, o levantamento de vagas e o esgotamento do cadastro de reserva para agente comercial reforçam a expectativa de um novo concurso Banco do Brasil em breve.

Cargos e benefícios no concurso Banco do Brasil

O cargo de entrada no Banco do Brasil é o de escriturário, com dois perfis: agente comercial (atendimento em agências) e agente de tecnologia (TI, em Brasília/DF e São Paulo/SP, com modelo híbrido). Os requisitos são ensino médio completo e 18 anos.

A remuneração e os benefícios são grandes atrativos. Além do salário base de R$3.622,23, há auxílio alimentação/refeição (R$1.014,42) e cesta alimentação (R$1.014,00), totalizando cerca de R$5.650,65 mensais.

Outros benefícios incluem:

Participação nos Lucros (PLR)

Previdência privada

Planos de saúde e odontológico

Auxílio-creche/babá

Vale-transporte

Licença-maternidade/paternidade estendida

Possibilidade de ascensão profissional

Dicas essenciais para se preparar

Para se preparar para o próximo concurso Banco do Brasil, a antecedência é crucial. Considere as seguintes dicas:

Elabore um plano de estudos focado nas matérias da Cesgranrio, como conhecimentos bancários, português, matemática e informática.

Pratique com provas anteriores da banca para se familiarizar com o estilo das questões.

Busque informações sobre o concurso apenas em fontes confiáveis ou oficiais, como o site do Banco do Brasil, da Fundação Cesgranrio e especializados em concursos.

Fique atento a golpes de “falsos concursos” que circulam online. Nunca efetue pagamentos fora dos canais oficiais e sempre verifique a autenticidade de qualquer comunicado suspeito.

