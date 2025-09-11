Manaus recebe encontro de lideranças para ampliar acesso à água limpa na Amazônia
O Programa Sanear Amazônia, que já vem transformando a realidade de mais de três mil famílias em comunidades e aldeias da Amazônia com tecnologias sociais de acesso à água limpa, reunirá mais de 50 representantes da Região Norte nesta quinta e sexta-feira, 11 e 12 de setembro, em Manaus.
O evento “Diálogo Amazônico Sanear-Cisternas: Água Segura e Inclusão Social e Produtiva nas Comunidades Tradicionais da Amazônia” será realizado das 8h30 às 17h30, no Novotel Manaus, localizado no Distrito Industrial.
A iniciativa é coordenada pelo Memorial Chico Mendes, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), além de entidades executoras do Programa Cisternas.
O encontro reunirá cerca de 50 participantes – entre equipe técnica e beneficiários do Sanear Amazônia – vindos dos estados do Amazonas, Rondônia, Pará, Acre e Amapá.
O Sanear Amazônia é um programa que visa garantir acesso à água potável e saneamento básico para comunidades extrativistas da Amazônia que mais sofrem com a escassez hídrica.
Por meio do conjunto dessas entidades parceiras, já estão sendo beneficiadas mais de três mil famílias em diversos municípios amazônicos, fortalecendo a inclusão social, produtiva e ambiental da região. Para saber mais sobre o programa, acesse: https://memorialchicomendes.org.br/projetos/
Local: Novotel Manaus
Data: 11 e 12 de setembro de 2025
Horário: das 8h30 às 17h30
Contato para imprensa:
Rebeca Vilhena – Assessora de Comunicação
(92) 99197-2999
Caso tenha interesse, podemos ceder vídeos do programa sendo executado nas comunidades.–
