quinta-feira, setembro 11, 2025
AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

Amazônia

Manaus recebe encontro de lideranças para ampliar acesso à água limpa na Amazônia

Livia Almeida

O Programa Sanear Amazônia, que já vem transformando a realidade de mais de três mil famílias em comunidades e aldeias da Amazônia com tecnologias sociais de acesso à água limpa, reunirá mais de 50 representantes da Região Norte nesta quinta e sexta-feira, 11 e 12 de setembro, em Manaus.

O evento “Diálogo Amazônico Sanear-Cisternas: Água Segura e Inclusão Social e Produtiva nas Comunidades Tradicionais da Amazônia” será realizado das 8h30 às 17h30, no Novotel Manaus, localizado no Distrito Industrial.

A iniciativa é coordenada pelo Memorial Chico Mendes, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), além de entidades executoras do Programa Cisternas.

O encontro reunirá cerca de 50 participantes – entre equipe técnica e beneficiários do Sanear Amazônia – vindos dos estados do Amazonas, Rondônia, Pará, Acre e Amapá.

O Sanear Amazônia é um programa que visa garantir acesso à água potável e saneamento básico para comunidades extrativistas da Amazônia que mais sofrem com a escassez hídrica.

Por meio do conjunto dessas entidades parceiras, já estão sendo beneficiadas mais de três mil famílias em diversos municípios amazônicos, fortalecendo a inclusão social, produtiva e ambiental da região. Para saber mais sobre o programa, acesse: https://memorialchicomendes.org.br/projetos/

Local: Novotel Manaus

 Data: 11 e 12 de setembro de 2025

Horário: das 8h30 às 17h30

Contato para imprensa:

Rebeca Vilhena – Assessora de Comunicação

(92) 99197-2999

Caso tenha interesse, podemos ceder vídeos do programa sendo executado nas comunidades.–
Up Comunicação Inteligente

