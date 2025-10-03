Wanna Brito conquista ouro e quebra recorde mundial no Mundial de Atletismo Paralímpico
A amapaense Wanna Brito brilhou nesta quinta-feira (2) no Mundial de Atletismo Paralímpico, realizado em Nova Déli, na Índia. A atleta conquistou a medalha de ouro no arremesso de peso F32 (paralisados cerebrais), alcançando a marca de 8,49 metros e estabelecendo um novo recorde mundial na prova.
Emocionada, Wanna comemorou o feito histórico:
“Estou muito feliz. Dei meu máximo, meu braço está doendo até agora. Quando eu perdi nos clubs, fiquei triste, mas sabia que no peso poderia dar certo. E deu certo. Hoje foi meu dia. Eu senti que ia dar bom. O recorde de 8,18 metros eu sabia que dava para superar. A distância que alcancei hoje eu nunca tinha feito. Foi a primeira vez. 8,49 metros eu nunca tinha feito. Estou muito feliz.”
Com a conquista da amapaense, o Brasil manteve-se na liderança do quadro de medalhas, somando 36 pódios até agora: 12 ouros, 17 pratas e sete bronzes.
Além de Wanna, outros brasileiros também tiveram desempenho histórico no torneio. Antônia Keyla, do Piauí, faturou ouro nos 1.500 metros T20 (deficiência intelectual), com recorde mundial de 4min19s22. Nas provas de 400 metros, o Brasil somou mais dois ouros: Maria Clara Augusto, do Rio Grande do Norte, na classe T47 (56s17), e Bartolomeu Chaves, do Maranhão, na T37 (50s13).
O país ainda conquistou duas pratas nesta quinta: Thiago Paulino, no lançamento de disco F57, e Thomaz Ruan, nos 400 metros T47.
Com a performance de destaque, Wanna Brito reafirma o talento amapaense no esporte paralímpico e se consolida como um dos grandes nomes do atletismo mundial.
Com informações da Agência Brasil